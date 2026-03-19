'Россия должна четко осознать': Зеленский призвал Евросовет назначить дату вступления Украины в ЕС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал европейских политиков определить дату вступления нашего государства в Евросоюз. Такой шаг будет четким сообщением для Российской Федерации, которая продолжает полномасштабную войну, о решимости ЕС в поддержке Киева.

Зеленский озвучил этот тезис в четверг, 19 марта, обращаясь к участникам заседания Европейского совета. Деталями его онлайн-выступления поделилась на официальном сайте пресс-служба ОП Украины.

Что сказал президент

Зеленский заверил партнеров, что со стороны Украины будет сделано все для открытия кластеров и продолжения переговоров о присоединении к Европейскому Союзу.

"Россия должна четко осознать и реально почувствовать, что Украина будет в Европе и это не остановить. Именно поэтому мы проводим внутренние реформы и работаем на внешнем уровне, чтобы обеспечить четкую дату вступления Украины в ЕС", – заявил глава государства.

"Если будет определена четкая дата, это будет означать, что Россия никак не сможет заблокировать наше вступление. Вы видите, как блокируются разные вещи и как сложно объединенной Европе реализовать даже уже принятые решения. Этого не должно произойти с открытием кластеров для Украины или с нашим вступлением – это вопрос доверия, безопасности и будущего", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

11 марта Европейский парламент поддержал создание полноценного единого оборонного рынка Европейского Союза и предложил рассматривать Украину как его неотъемлемую часть. Решение приняли большинством голосов во время пленарного заседания.

Также европейские парламентарии призвали правительство Венгрии воздержаться от дальнейшего блокирования переговоров о расширении ЕС.

Накануне Национальная ассамблея Венгрии проголосовала за резолюцию, в которой выступила против членства Украины в Европейском Союзе и дальнейшего предоставления ей военной и финансовой помощи.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский настаивает, что будущее мирное соглашение с РФ должно предусматривать конкретную дату присоединения Украины к Евросоюзу как гарантию безопасности. Президент убежден, что Владимир Путин пытается блокировать наше евроинтеграционное движение, в частности из-за позиции отдельных стран ЕС.

– Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа не может назвать конкретную дату вступления Украины, отметив при этом, что хорошо понимает важность этого момента для Киева.

