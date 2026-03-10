Парламент Венгрии одобрил резолюцию, отвергающую членство Украины в ЕС и предоставление помощи

Парламент Венгрии поддержал резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшего предоставления ей военной и финансовой помощи. Документ содержит призыв к правительству не поддерживать начало переговоров о членстве Украины в ЕС и противодействовать политике Брюсселя по дальнейшей поддержке Киева.

Об этом сообщает венгерское издание ATV. Соответствующее решение приняли во время заседания Национального собрания Венгрии.

Резолюцию поддержали 142 депутата, против проголосовали 28, еще четыре воздержались. Руководство Европейского Союза, по мнению венгерских законодателей, принимает решения, которые якобы повышают риск эскалации войны и могут втянуть Европу в конфликт.

В условиях резолюции отмечается, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны. Авторы документа считают, что присоединение Украины к Евросоюзу в такой ситуации может сделать сам ЕС стороной войны.

Также парламент призвал правительство не поддерживать начало содержательных переговоров о членстве Украины в ЕС и принимать меры для того, чтобы Венгрия не участвовала в финансировании или поставке вооружения для Украины. С начала полномасштабной войны Европейский Союз якобы предоставил Украине 193,3 млрд евро помощи. Кроме того, документ упоминает о планах ЕС предоставить Украине дополнительные 90 млрд евро кредитов в 2026-2027 годах.

Венгерские депутаты также выразили обеспокоенность возможными изменениями в бюджет ЕС в будущем. Финансирование Украины может происходить за счет сокращения кохезийных фондов и аграрных дотаций для государств-членов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что политические заявления правительства Венгрии в пятницу, 6 марта, свидетельствуют о том, что задержание семи украинских граждан в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии. Перечень требований венгерского премьер-министра Виктора Орбана к Украине этим утром был "особенно показательным".

