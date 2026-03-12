'Неотъемлемая часть': Европарламент проголосовал за включение Украины в оборонный рынок ЕС

Европейский парламент поддержал создание полноценного единого оборонного рынка Европейского Союза и предложил рассматривать Украину как его неотъемлемую часть. Решение было принято большинством голосов во время пленарного заседания.

Об этом сообщил сайт Европейского парламента. Евродепутаты призвали углубить интеграцию оборонной промышленности в ЕС, развивать флагманские оборонные проекты и уменьшить зависимость от поставщиков из стран вне Евросоюза.

Отдельно в документе отмечается, что Украина должна рассматриваться как неотъемлемая часть будущего оборонного рынка Евросоюза, учитывая ее опыт в сфере безопасности и обороны.

Создание единого оборонного рынка – насущная потребность Европы

В первом докладеевродепутаты изложили видение создания более сильного и более интегрированного оборонного рынка ЕС. Речь идет об усилении европейской оборонно-технологической и промышленной базы, совместных закупках вооружения, долгосрочном финансировании, упрощении регуляторных процедур и стимулировании трансграничного сотрудничества между оборонными компаниями.

Также депутаты поддержали принцип "покупай европейское" в сфере оборонных закупок. По их мнению, это поможет сделать спрос на оборонную продукцию более прогнозируемым, стимулировать инвестиции в исследования и разработки и нарастить производство.

Докладчик Тобиас Кремер из комитета по вопросам безопасности и обороны заявил, что в условиях нового мирового порядка создание единого оборонного рынка Европы является не просто амбициозной идеей, а насущной необходимостью.

"Только полностью используя потенциал единого рынка, мы можем создать оборонную систему, в которой каждое вложенное евро обеспечивает максимальные инновации, безопасность и экономическую эффективность", - отметил Кремер.

Флагманские оборонные проекты – общий интерес ЕС

Во втором докладе Европейский парламент указал на значительные пробелы в оборонных возможностях государств-членов ЕС. В частности, речь идет о системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерии, ракетах и боеприпасах, беспилотниках и системах борьбы с ними, военной мобильности, кибербезопасности, искусственном интеллекте и средствах электронной борьбы.

Евродепутаты призвали государства ЕС активнее сотрудничать в сфере оборонной промышленности и быстрее запускать совместные флагманские проекты в рамках инициативы готовности к обороне до 2030 года. Среди них – программы развития европейской системы противодействия дронам, наблюдения за восточным флангом, общего воздушного щита и космической оборонной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта парламент Венгрии поддержал резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшего предоставления ей военной и финансовой помощи. Руководство Европейского Союза, по мнению венгерских законодателей, принимает решения, которые якобы повышают риск эскалации войны и могут втянуть Европу в конфликт.

