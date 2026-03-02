'Мы готовы': Зеленский возмутился, что ЕС не называет конкретной даты вступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что будущее мирное соглашение с РФ должно предусматривать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз как гарантию безопасности. Киев технически будет готов открыть все переговорные кластеры уже в ближайшие дни, однако политическое решение зависит от государств-членов ЕС.

Видео дня

Глава государства также намекнул, что отдельные страны Союза блокируют процесс. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Это мы готовы, но не все лидеры Европейского Союза. Вы знаете почему, вы знаете, кто причина, кто блокирует...Поэтому для нас нужна конкретная дата", – заявил Зеленский.

Членство в ЕС является частью архитектуры безопасности для Украины, а отсутствие четких сроков создает риски затягивания процесса. Президент подчеркнул, что Украина через несколько дней будет технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров и к 2027 году сможет соответствовать критериям членства.

В то же время Зеленский выразил убеждение, что это российский диктатор Путин пытается блокировать евроинтеграционное движение Украины, в частности из-за позиции отдельных стран ЕС.

Окончательное решение будет зависеть от политической воли лидеров Европейского Союза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина уже в ближайшие дни будет технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. При этом окончательное решение зависит не от Киева, а от консенсуса среди лидеров ЕС. Президент Владимир Зеленский отметил необходимость определения четкой даты членства как составляющей гарантий безопасности для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!