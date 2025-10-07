Депутатs Сейма Литвы заявилb, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подыгрывает российскому диктатору Владимиру Путину. По словам парламентариев, высказывания экс-канцлера о том, что страны Балтии и Польша способствовали разрыву отношений между Европой и Россией, играет на руку Кремлю.

Также депутаты выразили уверенность, что позиция Меркель не отображает общей позиции Германии в этом вопросе. Об этом сообщает литовское издание LRT.

Близкие отношения Меркель и Путина

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма социал-демократ Ремигиюс Мотузас отметил, что слова Меркель нельзя считать официальной позицией Германии. В то же время его заместитель, консерватор Жигимантас Павилёнис, заявил, что бывший лидер Германии потакает диктатору России Владимиру Путину.

"Меркель представляет давнюю традицию потакания Путину, благодаря которой российские танки сейчас находятся и в Грузии, и в Украине. И если бы эта линия продолжалась сегодня, я боюсь, что они оказались бы где-то по пути на Берлин и на нашей территории", – сказал депутат.

Также парламентарий добавил, что сейчас Германией руководит Фридрих Мерц, который всегда был главным оппонентом Меркель. По словам депутата, отношения Европы с Москвой были напряжёнными задолго до 2021 года.

"Крым был оккупирован в 2014 году, и на самом деле с 2015 года и до войны в Украине в 2022 году отношения с Россией уже были напряженными. Минские соглашения не были подписаны, это Россия их сорвала, заблокировала и не согласилась с некоторыми позициями", – заявил парламентарий.

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма утверждает, что долгое время позиции государств Западной Европы и восточных государств в отношении России расходились. По его словам, некоторые государства Европейского союза, вероятно, все еще надеялись, что Россия прозреет, и не ожидали полномасштабного вторжения в Украину.

Что предшествовало

Интервью Меркель вызвало большой резонанс. Ведущие мировые СМИ писали о нём, как о "взрывном", так как она фактически возложила на Польшу и страны Балтии вину за вторжение Путина в Украину.

В интервью венгерскому YouTube-каналу Partizan Меркель заявила, что страны Балтии и Польша способствовали разрыву между Европой и Россией. Также она рассказывала о том, как она помогла заключению Минских соглашений в 2015 году, которые, по словам политика, "принесли мир" к 2021 году и дали Украине возможность "собрать силы и стать другой страной".

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский резко ответил на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Варшава и страны Балтии якобы не поддержали попытки ЕС вести диалог с Путиным в 2021 году. Польский дипломат напомнил, что именно правительство Меркель тогда игнорировало протесты восточноевропейских стран против проекта Nord Stream.

