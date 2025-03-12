"Роль под большим вопросом": Келлога могли отстранить от переговоров по войне в Украине – Politico

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог не участвует в переговорах по урегулированию войны в Украине. Это стало очевидным во время американо-украинской встречи, состоявшейся 11 марта в Саудовской Аравии.

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Ключевую роль в посредничестве между Украиной и Россией взяли на себя госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Источники в администрации Трампа сообщили Politico, что отсутствие Келлога свидетельствует об его отстранении от переговорного процесса.

Некоторые чиновники администрации и республиканские эксперты считают, что его позиции в Белом доме существенно ослабли. Один из представителей команды Трампа отметил, что сейчас над переговорами работает слишком много людей, а Келлог не проявляет активности, что лишь усиливает путаницу в его роли.

"Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не решит это окончательно. Уж слишком много руководителей, а также Виткофф, которые пытаются сыграть роль "героя" после окончания войны. Келлог "хромает", добавляя путаницы в отношении того, кто что делает", — сказал источник.

Впрочем, другие чиновники отрицают эти утверждения. Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог остается важной частью команды, особенно в вопросах координации с европейскими союзниками.

"Президент Трамп использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному решению. Генерал Келлог остается важной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками", – сказал он.

Его коллега Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, подчеркнула, что Келлог выполняет все указания президента о прекращении войны и это "единственная забота генерала Келлога".

Издание отмечает, что пока рано говорить о том, что уход Келлога будет означать для будущего Украины. Некоторые представители администрации считают, что скептическое отношение к поддержке Украины среди части Белого дома усиливается, в частности, среди таких фигур, как вице-президент Джей Ди Венс и чиновник Пентагона Элбридж Колби.

Республиканцы в администрации уверяют, что Келлог продолжает работать непосредственно с Трампом, имеет давние связи и хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они также отмечают, что эта ситуация является следствием внутренних споров в Вашингтоне, а его "выталкивают". Однако "последнее слово по любому соглашению с Украиной остается за президентом".

Человек, близкий к Келлогу, сказал, что он часто говорит непосредственно с президентом, "и это тот, на кого он работает, и ни на кого другого он не работает". Они отметили, что Келлог начал работать на Трампа еще в 2015 году, в отличие от большинства людей, участвовавших в переговорах.

Сам Келлог, выступая в Совете по международным отношениям, заявил, что его команда тесно сотрудничает с Виткоффом, назвав его "прекрасным парнем", и другими переговорщиками.

По его словам, они регулярно обмениваются информацией с целью обеспечения эффективного процесса мирного урегулирования конфликта.

"Мои офисы в штате находятся на седьмом этаже, его - на пятом", - добавил генерал.

При этом Виткофф имеет налаженные отношения как с командой российского диктатора Владимира Путина после того, как помог освободить задержанного американца Марка Фогеля, так и с официальными лицами Саудовской Аравии, помогающими в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с российской стороной по перемирию в Украине. Они могут пройти уже 11 или 12 марта.

Также в ходе переговоров в Джидде делегации договорились, что США немедленно возобновят поставки военной помощи Украине и обмен разведывательными данными.

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