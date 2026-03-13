"США больше не нуждаются в помощи": Трамп передумал привлекать Украину для противодействия иранским дронам

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам. Ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

США имеют достаточный военный потенциал, чтобы самостоятельно противостоять угрозам с воздуха. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Сейчас Вашингтон не рассматривает Украину как необходимого партнера в этом направлении.

"Война с Ираном скоро закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам", – заявил Трамп.

На уточняющий вопрос, помогают ли украинцы американцам с защитой от дронов, президент США ответил отрицательно.

"Нет, нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле, у нас лучшие дроны в мире", – сказал он.

Также президент США добавил, что поймет момент завершения войны с Ираном интуитивно. Он "почувствует это в глубине души", когда конфликт подойдет к концу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина готова передавать партнерам свой опыт противодействия дронам, полученный во время войны с Россией. Речь идет о создании эффективной системы защиты, которая сочетает работу радаров и противовоздушной обороны.

