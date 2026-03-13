'Эта система дронов-перехватчиков есть только у нас': Зеленский раскрыл детали поездки украинских экспертов на Ближний Восток

Украина получила запросы от нескольких государств о помощи в противодействии беспилотникам. Речь идет, в частности, об использовании системы дронов-перехватчиков, которую активно применяют украинские военные.

Сейчас украинские эксперты уже работают с партнерами для оценки возможного формата сотрудничества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы имеем запрос на сегодня от шести стран о помощи. Экспертизу мы отправили в три страны. И отдельно есть запрос по американской стороне, отдельно запрос по Иордании", – сказал президент.

Президент пояснил, что после возвращения экспертов будет подготовлен полный доклад о результатах поездки и объемов помощи, которую ожидают партнеры.

Отдельно Зеленский отметил важность украинского опыта использования дронов-перехватчиков.

По его словам, такие беспилотники есть и в других странах, в частности на Ближнем Востоке, в США и государствах Европы. В то же время эффективность их применения в значительной степени зависит от подготовки операторов и специального программного обеспечения.

"Мы знаем, что в странах Ближнего Востока, в Соединенных Штатах Америки и в европейских государствах есть соответствующее количество дронов-перехватчиков. Но без наших пилотов, без военных, без специального софта все это не работает. Эта система есть только у нас", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что такая система официально используется в Вооруженных силах Украины. По словам президента, даже наличие десятков или сотен дронов-перехватчиков не дает желаемого результата без комплексного подхода к их применению.

