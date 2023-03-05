Резников откровенно рассказал о разговоре с Зеленским после заявлений об увольнении

После ряда скандалов вокруг Министерства обороны Украины и заявлений о возможной отставке главы оборонного ведомства Алексея Резникова он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для откровенного разговора. Тогда глава государства попросил руководителя МОУ вернуться к реализации отложенных из-за начала полномасштабной агрессии РФ реформ в Министерстве обороны.

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Об этом министр обороны рассказал в интервью LIGA.net. Резников также отметил, что ощущает доверие со стороны Зеленского.

После слухов о возможной отставке с должности министра обороны Украины Резников встречался с Зеленским. Тот, утверждает чиновник, в ходе откровенного разговора попросил главу оборонного ведомства "вернуться" к реформам в МОУ.

"Он (Зеленский. – Ред.) честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – пересказал Резников слова Зеленского.

Министр обороны уверен, что сохранил доверие главы государства.

"Я это не просто вижу, а чувствую", – отметил Резников.

Он также добавил, что потеря доверия Зеленского означала бы для него необходимость покинуть президентскую команду.

"Мне всегда было с президентом комфортно и сейчас комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на Министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия – это хуже всего, что может произойти. Нет смысла продолжать", – заявил он.

Напомним, в начале февраля в информационной среде Украины поползли слухи о планируемых кадровых изменениях в руководстве силового блока нашего государства. Так, 5 февраля глава провластной парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и ряд депутатов заявили о том, что Резников из МОУ может перейти на работу в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. А оборонное ведомство, мол, возглавит руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Сам Резников на следующий день отметил, что "впервые слышит" о предложении возглавить Минстратегпром и подчеркнул, что отказался бы, если бы получил такое предложение.

Через некоторое время стало известно, что на своей должности Резников остается. Об этом, по словам министра, его попросил глава государства.

Кадровые изменения в Министерстве обороны увольнением двух заместителей, переведенных на должности советников министра, и назначением заместителями Резникова заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, основателя Фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги и медийщика Андрея Шевченко. Они заняли должности первого заместителя и заместителей министра по цифровому развитию и по европейской интеграции МОУ соответственно.