Резников остается: глава Минобороны рассказал о просьбе Зеленского

Министр обороны Алексей Резников заявил, что остается возглавлять ведомство страны, несмотря на грандиозный коррупционный скандал, вызванный закупками "втридорога" продуктов для украинских Вооруженных сил и слухами, что это послужит поводом для отставки. К Резникову обратился лично сам глава государства Владимир Зеленский и попросил сохранить за собой руководство обороной.

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Об этом сообщило агентство Reuters. Уже несколько недель на международном уровне обсуждается роль Резникова в оборонном потенциале Украины.

"Решение моего президента было, чтобы я остался. И он меня об этом попросил", – кратко пояснил министр.

Напомним, что на фоне скандала и слухов о замене Резникова на посту главы Минобороны Кириллом Будановым Верховная Рада начала разрабатывать проект о возможности военным возглавлять украинское оборонное ведомство. Сейчас министром обороны может быть только гражданское лицо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители во время обысков обнаружили у экс-замминистра обороны Александра Миронюка, фигурировавшего в скандальных закупках продуктов для армии, почти миллион долларов. Такую сумму чиновник прятал в диване.

А бывшего зама министра обороны Шаповалова отправили в СИЗО по подозрению в лоббировании пресловутых яиц по 17 грн за штуку. Резников же тогда заявил, что подобный резонанс вызван из-за провальной коммуникации чиновников с обществом.

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