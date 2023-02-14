Резников рассказал о ''перезагрузке'' Минобороны: кого уволили, а кто получил должности

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в ведомстве. Он сообщил, что своих должностей лишатся первый заместитель министра генерал-полковник Иван Руснак и заместитель по вопросам цифрового развития Олег Гайдук, им предложат другие должности в МОУ.

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Зато усилят руководство Минобороны действующий заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и медийщик Андрей Шевченко. О запланированных изменениях в команде рассказал сам министр Резников на своей странице в Facebook.

Необходимость кадровых изменений он обосновал стремлением максимально эффективно выстроить работу оборонного ведомства борющейся за собственное существование страны.

"Мы прошли год в условиях полномасштабной российской агрессии. Накоплен важный опыт, дающий подсказки, как усилить министерство. Я пригласил в команду новых людей. Согласно процедуре, кандидатов на должности подал на согласование президенту Украины, после этого должно состояться утверждение правительством", – отметил министр

Резников сообщил об увольнении с занимаемой должности сразу двух своих заместителей: первого замминистра генерал-полковника Ивана Руснака и замминистра по вопросам цифрового развития Олега Гайдука.

"Они остаются в команде министерства и будут вовлечены в работу в качестве советников министра. Я благодарен Ивану Степановичу и Олегу Васильевичу за работу в самые сложные дни. В качестве советников они сконцентрируются на ряде приоритетных проектов, требующих полного привлечения их экспертизы и компетенций", – подчеркнул министр.

Вместо Руснака на должность первого заместителя Резников пригласил генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"На должность первого заместителя министра представлена кандидатура Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", – пояснил свое решение глава МОУ.

Усилит министерство и известный волонтер, основатель Фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега: он приглашен на должность заместителя министра по вопросам цифрового развития.

"Современная война нуждается в новых подходах. Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Нужен свежий взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора. Пригласил на должность замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации известного волонтера с бэкграундом в сфере ИТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу", – отметил Резников.

Общественный и политический деятель, медийщик Андрей Шевченко возьмет на себя евроинтеграционное направление деятельности МОУ: он приглашен на должность заместителя по вопросам европейской интеграции.

"Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов – одно из приоритетных направлений. Пригласил на должность заместителя министра по европейской интеграции известного медийщика Андрея Шевченко, у которого одновременно есть успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде. Мы должны сделать Минобороны еще более динамичным", – отметил министр обороны.

Он также заверил: намерен и дальше видоизменять оборонное ведомство. Так что перечисленными фамилиями перечень людей, которые усилят команду, не ограничится. И в ближайшие дни будет объявлено о новых изменениях в МОУ.

Напомним, накануне сообщалось, что после коррупционного скандала в Минобороны Резников анонсировал кадровые изменения в ведомстве. Он отметил, что уже представил соответствующие документы на согласование кандидатур своих новых заместителей, однако их фамилии тогда не назвал.

Также сообщалось, что после громкого скандала с закупками продуктов для ВСУ трем чиновникам Минобороны, отвечавшим за закупки для армии, сообщили о подозрениях. Речь идет, в частности, о растрате бюджетных средств и закупке некачественных бронежилетов для украинских воинов.

В общей сложности, как отмечал Резников, по материалам аудита в Минобороны и ВСУ привлекли к ответственности более 600 чиновников. Министр обороны констатировал, что к материальной ответственности привлечено 497 чиновников, а к дисциплинарной – 124.