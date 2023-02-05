На заседании ''Слуги народа'' подтвердили предстоящую отставку Резникова и назвали преемника – СМИ

Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку. Его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Об этом, как пишут СМИ, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на заседании фракции. Информацию также подтвердили представители парламента. В частности, нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По словам депутата, во властных структурах страны ожидаются существенные кадровые перестановки.

В частности, предполагается, что Резников займет место руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина. Последний станет послом в Китае.

По словам нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в комментарии "Суспільному", вопрос об увольнении Резникова вынесут на ближайшее заседание Верховной Рады.

Кроме этого, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк будет назначен главой Службы безопасности Украины, а исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко – главой МВД.

Эти вопросы, как заметил нардеп Федор Вениславский, Совет также рассмотрит на следующей неделе.

Напомним: главой украинского оборонного ведомства Алексей Резников стал в ноябре 2021 года. Перед этим он руководил минреинтеграции и был членом Минской трехсторонней контактной группы.

Ранее сегодня Резников прокомментировал разговоры о своей возможной отставке, отметив: решение об этом, согласно своих полномочий, будет принимать президент Владимир Зеленский. Глава МО заявил, что ни один чиновник не может занимать свою должность "вечно".

Как сообщал OBOZREVATEL, разговоры о возможной отставке нынешнего главы минобороны появились после скандалов с закупками обеспечения для Вооруженных сил Украины.

Двум бывшим топ-чиновникам министерства обороны Украины и одному представителю госпредприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Расследование связано с некачественными бронежилетами.

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