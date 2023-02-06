Резников о новой должности в Кабмине: впервые слышу, если бы предлагали, отказался бы

Глава Министерства обороны Алексей Резников прокомментировал свою новую должность в Кабинете министров, о которой в воскресенье, 5 февраля, заявил глава провластной парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и ряд народных избранников. Он сказал, что впервые слышит об этом и добавил, что, если бы ему ее предлагали, то он бы отказался.

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Об этом Резников сказал в комментарии Факты ICTV. Чиновник заявил, что ему не предлагали возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим", – сказал он.

Резников подчеркнул, что такие решения принимает только глава государства.

"Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент, согласно Конституции Украины. Назначение на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются согласно закону. О Минстратегпроме я слышу впервые", – отметил министр обороны.

Как юрист он добавил, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует. Данное решение Верховной Рады может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД.

Также чиновник объяснил, почему не горит желанием стать главой Минстратегпрома.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Потому я думаю, что это ошибка", – добавил Резников.

Напомним: Резников уйдет в отставку. Его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Решение об увольнении парламент рассмотрит на следующей неделе.

Как известно, главой украинского оборонного ведомства Резников стал в ноябре 2021 года. Перед этим он руководил минреинтеграции и был членом Минской трехсторонней контактной группы.

Ранее Резников прокомментировал разговоры о своей возможной отставке, отметив: решение об этом, согласно своих полномочий, будет принимать президент Владимир Зеленский. Глава МО заявил, что ни один чиновник не может занимать свою должность "вечно".

Как сообщал OBOZREVATEL, разговоры о возможной отставке нынешнего главы Минобороны появились после скандалов с закупками обеспечения для Вооруженных сил Украины.

Двум бывшим топ-чиновникам Министерства обороны Украины и одному представителю госпредприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Расследование связано с некачественными бронежилетами.

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