Решение относительно будущего Украины могут принимать только украинцы, – глава МИД Канады

Канада настаивает на исключительном праве украинцев самим решать, каким будет будущее их государства. И Оттава будет работать на международной арене, чтобы донести этот простой тезис до всего мира.

Также Канада считает исключительно важным соблюдение международного права, защиту фундаментального приципа нерушимости территориальной целостности и сохранение международного порядка, основанного на общепризнанных правилах. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Что известно о позиции Канады

По словам руководительницы канадского внешнеполитического ведомства, Канада настаивает на том, что все важные решения относительно будущего Украины должны приниматься только самими украинцами.

"Позиция Канады заключается в том, что принимать решения относительно будущего Украины могут только украинцы. Мы будем работать на международной арене, чтобы наши партнеры в мире знали об этой позиции и видели международное право, территориальную целостность и основанный на правилах международный порядок основополагающими институтами, требующими защиты и уважения", – сказала Ананд.

Глава МИД Канады добавила, что неоднократно заверяла министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в "приверженности Канады территориальной целостности Украины".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После их завершения Зеленский высказался о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина-Россия-США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

Тем временем Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ.

