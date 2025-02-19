'Играл на Байдене, как на скрипке': Трамп обвинил Зеленского в выкачке из США $350 млрд на войну

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление по Украине, обвинив Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну. Он заявил, что украинский лидер "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

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Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Трамп заявил, что "Зеленский, который когда-то был скромным комиком", убедил Вашингтон вкладывать огромные средства в военную помощь, тогда как США, по его мнению, не получат ничего взамен.

"Представьте себе, скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и "Трампа" никогда не сможет закончить", – написал американский президент.

Трамп также упрекнул европейских союзников в том, что их вклады в помощь Украине значительно меньше, чем американские, и заявил, что деньги Европы "гарантированно вернутся", тогда как США могут остаться ни с чем.

"Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы, в то время как Соединенные Штаты не получат ничего назад. Почему Сонный Джо Байден не требовал выравнивания", – отметил он.

Трамп также заявил, что война гораздо важнее для Европы, чем для США, ведь "у нас есть большой, прекрасный, разделяющий нас океан".

Кроме этого, по словам Трампа, Зеленский признает, что половина денег, предоставленных США, якобы "исчезла".

Он также назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, это играть на (бывшем президенте США Джо. – Ред.) Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – написал Трамп.

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов в адрес Кремля. Он заявил, что россияне атакуют всего на 20% и что Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

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