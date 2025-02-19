'В Украине давно не было выборов': Трамп заявил, что рейтинг Зеленского упал до 4%. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о необходимости, по его мнению, проведения выборов в Украине. На этот раз он сослался на якобы низкий рейтинг президента Украины, украинского лидера, который ему лично "нравится".

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Об этом Трамп заявил во время брифинга в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Флорида. Американский президент не объяснил, откуда он взял такие данные.

"У нас ситуация, когда в Украине долго не происходило выборов, где фактически военное положение, где лидер - мне неприятно это говорить, но имеет 4% рейтинга одобрения", - заявил Трамп.

Он также сказал, что страна "разбита в пух и прах" и большинство городов, кроме Киева, "полностью снесены".

"Разве народ Украины не должен сказать, что уже прошло много времени, как у нас не было выборов", – спросил Трамп и добавил, что это не только его собственная позиция, но и позиция "многих других стран".

Отметим, что согласно данным последнего опроса, по состоянию на февраль этого года лидерами доверия среди украинцев являются военные Валерий Залужный и Кирилл Буданов (61 и 50% соответственно). На третьем месте по рейтингу доверия спортсмен Александр Усик (47,3%), а действующий президент Владимир Зеленский занимает четвертое место с показателем в 42%.

Хотя постепенное снижение доверия к президенту Зеленскому действительно фиксируется, указанные Трампом 4% являются либо ошибкой, либо оговоркой.

Причем Трамп особо отметил, что лично ему президент Украины нравится. Но, по его словам, важнее не личное отношение, а то, чтобы "работа была выполнена".

Как сообщал OBOZ.UA, также Трамп заявил, что не возражает против размещения европейского военного контингента в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение. В то же время, он категорически отверг возможность участия американских войск в такой миссии.

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