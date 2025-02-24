'Это были ссуды и гранты': Макрон разоблачил ложь Трампа о европейской помощи Украине. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон возразил лидеру США Дональду Трампу, когда тот в очередной раз заявил, что якобы Европа оказывает помощь Украине только в кредит, а США – безвозвратно. Он призвал своего американского коллегу быть честным.

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Макрон вывел Трампа на чистую воду во время встречи обоих президентов в Вашингтоне, когда они отвечали на вопросы журналистов. Президент Франции подчеркнул, что большую часть помощи Европа предоставила бесплатно.

Во время общения с журналистами Дональд Трамп снова завел свою лукавую песенку о том, что вся помощь, оказываемая Украине странами Европы, якобы поступает в виде кредитов, а США не получает обратно своих денег.

Президент Франции с заявлением американского коллеги не согласился и напомнил ему о честности. Макрон подчеркнул, что Европа предоставила 60% всей помощи Украине, и лишь меньшая часть этих средств была предоставлена в виде кредитов, которые, по убеждению лидера Франции, должны быть погашены за счет агрессора – России.

"Чтобы быть честными, мы заплатили 60% общей суммы. Это было, как и из США – кредиты, гарантии, гранты. Мы предоставили реальные деньги, чтобы было понятно", – акцентировал Макрон.

Он также упомянул о замороженных российских активах в Европе. Речь идет о 230 млрд долларов.

"Но это не как залог кредита, потому что это не наше. Если в конечном итоге переговоров с Россией они будут готовы отдать это нам – супер. В конце концов это будет кредит, и Россия за него заплатит", – сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон отметил, что он в целом поддерживает идею компенсации средств тем странам, которые оказывали помощь Украине. Но компенсировать эти потери должен не Киев, а Россия, потому что именно она агрессор.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с Трампом Макрон сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины и конфискации замороженных активов РФ. Президент Франции заявил, что его страна вместе с Великобританией подготовила план гарантий безопасности для Украины. Не исключено, что он предусматривает отправку европейских военных на украинскую территорию.

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