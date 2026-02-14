'Рассчитываем на результат': Зеленский обсудил с представителями Трампа подготовку к трехсторонним встречам в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел телефонный разговор с представителями президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор касался прежде всего будущих трехсторонних встреч в Женеве.

Также во время разговора "обсудили некоторые наработки после встреч в Абу-Даби". Об этом рассказали в Офисе украинского лидера.

О чем общались стороны

Украинский лидер не сообщал переговорным представителям Трампа, с чем же украинская делегация отправится в Женеву. Как пояснили в Офисе президента, "не все может быть озвучено по телефону, поэтому украинская переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе".

Кроме предстоящих переговоров, Владимир Зеленский говорил с Виткоффом и Кушнером о своей сегодняшней встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

"Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней. Спасибо президенту Трампу, его команде и народу Соединенных Штатов за поддержку", – подчеркнул глава украинского государства.

Владимир Зеленский добавил, что он "рассчитывает на то, что встречи в Женеве действительно будут результативными".

Что известно о следующем раунде переговоров

Переговоры состоятся 17-18 февраля в Женеве. Об этом утром 13 февраля сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Российская сторона планирует отправить на переговоры не менее 15 человек, среди которых – заместитель главы МИД Михаил Галузин и Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав украинской делегации. В нее, в частности, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОПУ Кирилл Буданов и другие представители.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина на предстоящих трехсторонних переговорах в Женеве хочет говорить об энергетическом перемирии. Однако публично об этом пока что не разглашается.

