Зеленский внес представления о назначении министров иностранных дел и обороны: когда состоятся голосования в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны, а Андрея Сибиги — министром иностранных дел. Соответствующие кандидатуры парламент должен рассмотреть уже завтра, 19 августа.

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18 августа в Верховной Раде запланированы встречи представителей парламентских фракций с кандидатами на эти должности. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Зеленский внес в парламент представления по Хмаре и Сибиге", — говорится в сообщении.

Что известно о Евгении Хмаре и Андрее Сибиге

Евгений Хмара — украинский генерал-майор СБУ, который большую часть своей карьеры прослужил в спецподразделениях. С 2011 года он работал в Центре специальных операций "А" СБУ, а в 2022 году участвовал в освобождении Змеиного.

В 2023 году Хмара возглавил один из центров специальных операций СБУ, в 2024-м получил звание генерал-майора, а в 2025 году стал руководителем ЦСО "А". С января 2026 года он временно возглавлял СБУ, а с 20 июля исполняет обязанности министра обороны Украины.

Андрей Сибига — украинский дипломат и юрист, родился 1 января 1975 года в Зборове Тернопольской области. В 2016–2021 годах был послом Украины в Турции, а в 2021–2024 годах – заместителем главы Офиса президента. В сентябре 2024 года Сибига был назначен министром иностранных дел Украины.

Напомним, 20 июля Кабинет министров Украины официально назначил генерал-майора Евгения Хмару временным исполняющим обязанности министра обороны. До этого Владимир Зеленский освободил его от исполнения обязанностей главы СБУ и с должности начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA, 17 июля Андрей Сибига стал временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий и подчеркнул, что важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики.

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