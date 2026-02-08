'Рабства нет': Зеленский о тех, кто может уехать из Украины во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине "рабства нет". Поэтому все, кто имеет соответствующее разрешение, могут свободно выезжать за границу.

Видео дня

Однако выезжать имеют право только те граждане, которые не мобилизационного возраста. Об этом глава государства сказал во время своей встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

"Рабства в Украине нет — и те люди, которые хотят поехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право поехать. Те кто хотят, они могут ехать", — заверил Зеленский.

Глава государства отметил, что вернуть людей из-за границы можно не призывами, а условиями жизни и верой в будущее страны. По его словам, люди возвращаются, когда видят перспективы.

"Те люди, которые уехали, будут возвращаться. Люди с техническим образованием — это восстановление государства. Все понадобятся. Надо восстанавливаться технически, технолично. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии прежде всего", — подытожил он.

Заявления Владимира Зеленского — последняя информация

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина официально начала экспорт дронов в Европу. В 2026 году планируется открытие десяти экспортных центров в Балтийских странах и странах Северной Европы.

В частности, после очередного масштабного российского обстрела Украина усилила санкционное давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. Ограничения направлены на компании, без которых производство дронов и ракет было бы невозможным.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства недавно заслушал доклад украинской команды после переговоров в Абу-Даби, прошедших 5 февраля. Президент подчеркнул, что Украине нужен результат, который можно получить благодаря действенным гарантиям безопасности.

