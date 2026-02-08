Зеленский ввел санкции против компаний, которые помогают РФ строить ракеты и дроны

После очередного масштабного российского обстрела Украина усилила санкционное давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. Ограничения направлены на компании, без которых производство дронов и ракет было бы невозможным.

Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

В ночь на субботу Россия в очередной раз атаковала Украину, применив более 400 беспилотников и почти 40 ракет различных типов. По словам президента, изготовление такого оружия невозможно без иностранных критически важных компонентов, которые Россия продолжает получать, обходя действующие санкции.

В связи с этим Зеленский подписал решение о введении санкций против компаний, поставляющих эти компоненты, а также против производителей ракет и дронов. Отдельным указом ограничения введены в отношении российского финансового сектора, в частности структур, через которые осуществляются расчеты за поставки для оборонной промышленности РФ.

Кроме того, санкции коснулись компаний, связанных с обеспечением работы российского крипторынка и майнинга. Часть принятых решений будет включена в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который сейчас находится на финальной стадии подготовки.

Российская атака 7 февраля

В ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия совершила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сначала десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

По словам президента Зеленского, российские войска били, в частности, по объектам, от которых зависит работа атомных электростанций. Это создает опасность не только для Украины, но и для всего региона и Европы. Из-за удара блоки украинских АЭС уменьшили генерацию, один энергоблок автоматически отключился.

"Это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял, и Россия должна чувствовать ответы всего мира – всех тех, кого действительно интересует безопасность. И Россия должна демонстрировать, что для них не только такие удары и война имеют значение, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест российских преступников, причастных к террористическим ударам по энергосистеме и теплоснабжению, а также обратился к МАГАТЭ отреагировать на создание Россией угроз для украинских АЭС.

