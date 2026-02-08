'Результаты должны быть': Зеленский – о новых ударах врага и ракетах для ПВО. Видео

Ни одна страна в мире не должна оставаться наедине и без помощи в условиях такой войны, которую Россия ведет против Украины. Нашим воинам ежедневно нужно оружие, – в частности средства ПВО и зенитные ракеты, – чтобы защищать мирных жителей.

На это обратил внимание президент Владимир Зеленский. Он записал новое видеообращение к гражданам в воскресенье, 8 февраля, в конце 1446-го дня полномасштабной войны. Ролик опубликован на YouTube-канале ОП.

Восстановление энергосети

Глава государства отметил, что воскресенье почти все было посвящено восстановлению в наших регионах: всюду привлечены необходимые силы громад, коммунальных служб, энергокомпаний.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, кроме помощи, которая уже предоставляется, формирует новые резервные силы. Речь идет о сводных энергетических группах, которые смогут оперативно подключаться в дополнение к уже имеющимся командам. Продолжают работу и бригады "Укрзалізниці". Их более 40, но в ближайшее время количество увеличат до 60. "Они привлекаются именно для работы в столице", – уточнил президент.

Он отметил, что в Киеве до сих пор наиболее сложная ситуация по большинству показателей. Это касается и электричества, и отопления.

"Нафтогаз" тоже увеличит количество бригад, которые помогают именно Киеву. МВД Украины обеспечивает работу достаточного на сегодня количества пунктов обогрева: более 200 таких пунктов в Киеве, и почти 9 000 человек обратились за сутки. Работает программа пакетов тепла, и по состоянию на это время, на эту неделю почти 40 000 пакетов выдано в тех районах, где потребность больше всего", – проинформировал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто работает на инфраструктуру и восстановление на Киевщине, Сумщине, Черниговщине, Днепропетровщине, в Харькове, Запорожье, в других областях центральной Украины. В частности, сейчас много работы на Полтавщине, также – на Донетчине.

"Спасибо всем, кто работает действительно эффективно на восстановление в Винницкой области, на Франковщине, Львовщине, Волыни, в Кропивницком и области, в Одессе и области. Отдельная благодарность – нашим энергетикам, нашим коммунальщикам и каждому, кто работает в Херсоне, в Николаеве ради общей нашей устойчивости в Украине", – выразил благодарность президент.

Отдельно Зеленский вспомнил о спасателях, которые в любое время, в любую погоду и при любых обстоятельствах, даже под обстрелами, работают вместе с энергетиками.

За эту неделю проявили себя больше всего работники ГСЧС Украины: Василий Ващенко, Сергей Губенко, Руслан Дубик, Максим Епифанов, Сергей Ковальчук, Анатолий Коломиец, Александр Кожара, Александр Микода, Руслан Плахтиенко, Владимир Стрельчук, Иван Тимченко, Дмитрий Ткаченко, Иван Хмельницкий, Евгений Шепетун, Михаил Чернокалов. "Спасибо вам, ребята, и всем вашим коллегам, каждому и каждой, кто своей работой обеспечивает Украине возможность выстоять в эти дни, этой зимой!" – обратился глава государства к спасателям.

Логистика – ще одна цель врага

"Важно, что везде удается поддерживать необходимую логистику. Российская армия и эту неделю почти каждый день наносит удары по железной дороге", – сообщил Зеленский.

8 февраля агрессор прицельно ударил по поезду на Черниговщине, который в этот же день должен был перевозить людей. На днях перед тем были удары по железной дороге в Харьковской, Днепропетровской областях.

"Я хочу поблагодарить всех, кто защищает украинскую железную дорогу и обеспечивает постоянную, бесперебойную работу нашей УЗ", – сказал Зеленский.

Украинская дипломатия

"И, конечно, каждый из наших партнеров должен осознавать и свою силу, свою возможность поддержать Украину и защитить жизнь. Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киевщине.

Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях таких ударов и такой войны. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной. Ближайшие недели будут активными в работе с нашими партнерами. Как и всегда, нужны результаты. Результаты должны быть", – подытожил президент.

– Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала российские обстрелы "террором против народа Украины с целью заморозить его до смерти". Рига направляет Киеву новый пакет помощи и выступает за новые, более масштабные санкции против страны-агрессора РФ.

– Ранее об энергетической помощи для Украины объявила Швеция. 1 млрд крон (94 млн евро) направят как на неотложные нужды, так и на укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.

