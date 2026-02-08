Устали от отсутствия электроэнергии и тепла? Истощены? Не можете больше терпеть? Готовы действовать? Готовы бороться с тоталитарным режимом? Готовы прийти и перекрыть проклятые дороги тем, кто забрал ваше тепло и электричество? Вместе вас же много. Вот колонна футболистов. Вот группа инстаблогеров. Есть еще достойные люди из чата ОСМД.

Підтримую вас. Ви дуже сміливі. Морально з вами. Я б так не зміг. Але не можу лишатись осторонь, так ви мене надихаєте.

Спробую допомогти порадою. Краще через Кишинів. Далі зробите пересадку у Стамбулі і от ви вже у Москві. Далі буде швидко і просто. Варто просто обрати підходящу дорогу. Можна навіть не в центрі міста. Прошу тільки, по-перше краще почистіть соц мережі. І напишіть будь-ласка письмову відмову від пріоритетності обміну. Ну ви розумієте. Це ж не Київ, де будь-який місцевий божевільний може щось перекрити, виступаючи проти крадіжки світла і продажу його в Польщу. У росії вас точно посадять. А ви ж розумієте, багато хлопців і дівчат в полоні давно. То ж у них має бути пріоритет. Але ви не втрачайте і там надію. Організуйте якісь протест в колонії. Дійте. Це ж у вашому стилі. Можете написати книгу про боротьбу, вашу власну боротьбу, проти тоталітаризму. Ваша жертва осяє нам шлях до весни навіть без електрики, як серце Данко.

Я вами так пишаюсь. Ми з вами. Я б так не зміг.