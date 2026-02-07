'Нужно больше прогресса': Зеленский заслушал доклад переговорной команды после встреч с представителями США и РФ. Видео

В субботу, 7 февраля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской команды после переговоров в Абу-Даби, прошедших 5 февраля. Глава государства подчеркнул, что Украине нужен результат, который можно получить благодаря действенным гарантиям безопасности.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер убежден, что нужно больше прогресса в вопросе мирного урегулирования.

"Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами", – написал президент.

Украина ожидает большего прогресса и поддержки союзников

По его словам, участники переговорной группы подробно доложили о ходе переговоров, обозначив темы, которые вызвали больше всего эмоций, а также те моменты, где удалось достичь наибольшего конструктива.

"Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата – действенные гарантии безопасности. Украина не начинала этой войны, и именно Россия должна войну завершить", – убежден украинский лидер.

Он подчеркнул важность дальнейшего активного участия партнеров в совместной работе направленной на достижение мира и готовности воспринимать реалистичные предложения. Отдельно глава государства выразил благодарность Соединенным Штатам за настроенность на поддержку Украины.

"Обсудили с командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время. Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона обязательно проинформирует европейских партнеров о ходе переговоров и перспективах переговорного процесса в целом.

Что предшествовало

В четверг 5 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся второй день трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Стороны работали в тех же форматах, что и во время предыдущего раунда.

Встреча была закрытой, но известно, что обсуждались "параметры окончания войны", включая режим прекращения огня, территориальные вопросы (в частности статус Донбасса) и гарантии безопасности для Украины. В целом переговоры продолжались почти 5 часов.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что российская делегация изменила свою риторику во время переговоров в Абу-Даби. По его словам, на этот раз обошлось без исторических лекций и вместо этого россияне прибегают к большей конкретике относительно тех или иных действий, но глава государства убежден, что доверять агрессору не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!