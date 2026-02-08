УкраїнськаУКР
русскийРУС
Андрей Ильенко
Андрей Ильенко

Блог | За три недели "русской весны" 1918 года московиты убили около 5000 киевлян

За три недели 'русской весны' 1918 года московиты убили около 5000 киевлян

"Чтобы отомстить позор неволи, невинную кровь замученных детей твоих..."

Видео дня

8 февраля 1918 года озверевшие от украинского сопротивления и потерь под Крутами и других боях, банды московитских убийц и мародеров под командованием Муравьева зашли в Киев.

Далее текст на языке оригинала.

Перед тим вони кілька діб обстрілювали Київ важкою артилерію та снарядами з отруйним газом, щоб вбити якомога більше мирного населення та максимально зруйнувати місто.

Гаслом окупації було "смерть украінцам". Муравйов навіть написав це на своєму особистому броньовику.

Терор був хаотичним, але з чітким антиукраїнським напрямком. Вбивали всіх, хто підвернеться під руку, але перш за все — патріотичних українців.

Розмовляти українською мовою на вулицях було небезпечно — за це могли закатувати і вбити. Українські національні символи, портрети Тараса Шевченка публічно зривали і знищували.

За три тижні "русской вєсни" 1918 року московити вбили близько пʼяти тисяч киян.

1 березня 1918 року українська армія у взаємодії з німецькими союзниками вибили московитських мародерів та вбивць з Києва.

А менш ніж через півроку більшовики розстріляють Муравйова як скаженого пса, бо він не поділить з ними владу і награбоване.

За три недели "русской весны" 1918 года московиты убили около 5000 киевлян

На фото — пошкоджена обстрілами московитів 1918 року будівля першої київської гімназії, сьогодні — "жовтий корпус" університету Шевченка.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...