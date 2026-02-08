"Чтобы отомстить позор неволи, невинную кровь замученных детей твоих..."

8 февраля 1918 года озверевшие от украинского сопротивления и потерь под Крутами и других боях, банды московитских убийц и мародеров под командованием Муравьева зашли в Киев.

Перед тим вони кілька діб обстрілювали Київ важкою артилерію та снарядами з отруйним газом, щоб вбити якомога більше мирного населення та максимально зруйнувати місто.

Гаслом окупації було "смерть украінцам". Муравйов навіть написав це на своєму особистому броньовику.

Терор був хаотичним, але з чітким антиукраїнським напрямком. Вбивали всіх, хто підвернеться під руку, але перш за все — патріотичних українців.

Розмовляти українською мовою на вулицях було небезпечно — за це могли закатувати і вбити. Українські національні символи, портрети Тараса Шевченка публічно зривали і знищували.

За три тижні "русской вєсни" 1918 року московити вбили близько пʼяти тисяч киян.

1 березня 1918 року українська армія у взаємодії з німецькими союзниками вибили московитських мародерів та вбивць з Києва.

А менш ніж через півроку більшовики розстріляють Муравйова як скаженого пса, бо він не поділить з ними владу і награбоване.

На фото — пошкоджена обстрілами московитів 1918 року будівля першої київської гімназії, сьогодні — "жовтий корпус" університету Шевченка.