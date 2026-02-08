Видео дня
Блог | А если бы Гитлеру дали по зубам сразу после попытки аннексировать Австрию?
Часто можно было услышать – а что если бы:
– Гитлеру дали по зубам сразу после попытки аннексировать Австрию?
– Гітлеру дали по зубам замість розшматування Чехословаччини?
– Гітлеру дали по зубам одразу після нападу на Польщу?
– А що якби Польща протрималася кілька місяців, а може й років?
– Чи було б стільки жертв?
Так, от, не було ніяких інших варіантів розвитку подій.
І російська агресія проти України лише це пітверджує.
Не тільки як колись за Гданськ, але й за українські міста поза межами України мало охочих гинути.
Єдине що, з Україною зараз не все так просто в агресора, як було в середині 20 століття.
І 4 роки опору це те, що не має аналогів у європейській історії не тільки 21 століття.
