Часто можно было услышать – а что если бы:

– Гитлеру дали по зубам сразу после попытки аннексировать Австрию?

Далее текст на языке оригинала.

– Гітлеру дали по зубам замість розшматування Чехословаччини?

– Гітлеру дали по зубам одразу після нападу на Польщу?

– А що якби Польща протрималася кілька місяців, а може й років?

– Чи було б стільки жертв?

Так, от, не було ніяких інших варіантів розвитку подій.

І російська агресія проти України лише це пітверджує.

Не тільки як колись за Гданськ, але й за українські міста поза межами України мало охочих гинути.

Єдине що, з Україною зараз не все так просто в агресора, як було в середині 20 століття.

І 4 роки опору це те, що не має аналогів у європейській історії не тільки 21 століття.