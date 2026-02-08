Премьер-министр Венгрии В. Орбан заявил, что Украина является врагом его страны. Не впервые Венгрия пытается уничтожить Украину и украинцев.

Найбільший злочин було вчинено під час Другої світової війни, коли Угорщина воювала на боці Німеччини.

На початку березня 1943 р. підрозділ угорської жандармерії під командуванням генерала-головоріза Золтана Йогана Алдя-Папа зігнав для розправи у центр села Корюківка (Чернігівська обл.) усіх його мешканців. Хто пручався і не хотів виконувати наказ – розстріляли у їх помешканнях.

У центрі села 500 українців мадяри ліквідували одразу. Надалі цей кат видав наказ убити всіх мешканців Корюківки, які втекли в сусідні села.

Після цього будинки селян почали підпалювати. Водночас угорці прочісували село, хапали людей і живцем кидали їх в палаючі хати.

Через кілька днів угорські окупанти вдруге прибули до Корюківки, щоб тепер покарати тих, хто повернувся у село чи якимось дивом врятувався. Усіх спалили живцем.

У висліді каральної акції у Корюківці жахливою смертю загинуло 7 тисяч мирних українців; спалено 1 290 будівель; 5 612 невинних жертв різанини залишаються невпізнаними. Корюківка, фактично, перестала існувати.

Масштаб трагедії досі вражає, навіть на тлі військових злочинів, що їх сьогодні вчиняє Москва в Україні. Корюківські вбивства за кількістю жертв у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, де було вбито 150 осіб; у 41 – вбивства у чеському Лідице; у 12 - різанину у французькому Орадурі.

Часи змінюються. Незалежна Україна, яка веде криваву війну з Московією, більше ніколи не дозволить Угорщині знущатися над українцями. А за вчинені злочини розплата настане неодмінно.

На фото: угорський плакат часів Другої світової війни, 1944 р. На ньому напис: "Одне серце, одна воля, вперед до перемоги!" – із зображенням танка, що наступає з прапорами Угорщини та нацистської Німеччини.