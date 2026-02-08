О "молитвенном завтраке" в Вашингтоне

Во-первых, США, пока что являются партнером (к сожалению, не союзником!) Украины в Войне за Независимость, поэтому всего, что я думаю об их государстве и политике, писать не буду...

По-друге, колоніальний інстинкт меншовартості й далі (одинадцять років російсько-української війни!) неабияк присутній у наших владних та білявладних "еліт"…

По-третє, згромадження всіх і вся українських політиків у Вашингтоні подібне на бажання отримати "ярлик" від "ординського хана" на панування в Україні.

По-четверте, немає ніякої різниці хто позбавить Незалежності нашу Українську Націю: чи московська орда, чи якась західна імперія…

Врешті, прийде час і ми, Українці, здобудемо Українську Самостійну Соборну Державу - державу Української Нації на своїй Богом даній землі, яка стане дієвим фактором геополітики та основою новітнього потужного військово-політичного блоку…

Українці не будуть на побігеньках ні у Сходу, ні у Заходу.

Протримаємось на день довше, ніж наш одвічний ворог, збережемо Державу, забезпечимо свободу, справедливість і добробут сучасному і майбутнім поколінням Української Нації та станемо Центром прийняття рішень, як мінімум, у Європі.

Все у наших руках!

Зараз головне - тримати стрій та розуміти хто є хто…