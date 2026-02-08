Свет будут отключать во всех областях Украины: графики на 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключения света затронут все регионы нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.

Видео дня

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 9 февраля.

Где следить за информацией об отключении

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.

Кроме того, в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться аварийные обесточивания.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточиваний во всех регионах", – отмечают в "Укрэнерго".

Полтавщина: графики отключений на 9 февраля

Напомним, что в Украине продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение этой недели. Энергетическая ситуация остается сложной, что не позволяет отменить аварийные отключения в отдельных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия массированно атаковала энергетику Украины. Вражеские ракеты и дроны летели этой ночью прежде всего в западные регионы. Силы ПВО активно работали в ряде регионов. Известно, что им удалось сбить или обезвредить 24 ракеты и 382 вражеских БпЛА. Подробно о последствиях атаки мы рассказывали в отдельном материале.

А также в результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля в городе Бурштын Ивано-Франковской области из-за повреждения Бурштынской теплоэлектростанции исчезло водо- и теплоснабжение. Мэрия города заявляла, что станция получила серьезные повреждения и, по последним сообщениям, не работает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!