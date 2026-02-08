Свет будут отключать во всех областях Украины: графики на 9 февраля
В понедельник, 9 февраля, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключения света затронут все регионы нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 9 февраля.
Где следить за информацией об отключении
"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.
Кроме того, в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться аварийные обесточивания.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточиваний во всех регионах", – отмечают в "Укрэнерго".
Полтавщина: графики отключений на 9 февраля
Напомним, что в Украине продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение этой недели. Энергетическая ситуация остается сложной, что не позволяет отменить аварийные отключения в отдельных регионах.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия массированно атаковала энергетику Украины. Вражеские ракеты и дроны летели этой ночью прежде всего в западные регионы. Силы ПВО активно работали в ряде регионов. Известно, что им удалось сбить или обезвредить 24 ракеты и 382 вражеских БпЛА. Подробно о последствиях атаки мы рассказывали в отдельном материале.
А также в результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля в городе Бурштын Ивано-Франковской области из-за повреждения Бурштынской теплоэлектростанции исчезло водо- и теплоснабжение. Мэрия города заявляла, что станция получила серьезные повреждения и, по последним сообщениям, не работает.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!