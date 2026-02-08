'Украина открывает экспорт дронов': Зеленский раскрыл детали

Украина официально начала экспорт дронов в Европу. В 2026 году планируется открытие десяти экспортных центров в Балтийских и Северных странах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что все технологии и производственные линии базируются на украинских разработках и специалистах.

"Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", – сообщил президент.

Во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного инстиута глава государства анонсировал инвестиции в украинские технологии.

"Следующий год, 26 год, будет годом инвестиций в наши технологии. Прежде всего дроны, а это все равно авиация... Это большая индустрия, новая индустрия для Украины. Дроновая индустрия на сегодня – это самая большая индустрия для инвестиций", – анонсировал президент.

По словам президента, поставки беспилотников за границу не повредит обеспечению украинского войска. Министерство обороны определило необходимый объем продукции, а все остальное будет подлежать экспорту.

"Обнадеживающее в том, что отношение безопасности сегодня в Европе базируется на наших технологиях и на дронах ... Все это будет базироваться в большинстве на украинских технологиях и украинских специалистах", – отметил Зеленский.

