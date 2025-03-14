'Пытаемся достичь соглашения с Россией': Трамп сказал, когда ждать новостей о прекращении огня в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Он отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли с российским диктатором Путиным, но отметил, что переговоры о предполагаемом 30-дневном перемирии идут "достаточно хорошо".

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В интервью журналистке Шерил Эткиссон глава Белого дома отметил, что ситуация с завершением войны в Украине "очень сложная". Фрагмент из интервью был опубликован 14 марта.

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной. И мы пытаемся достичь этого с Россией. Я думаю, что пока все прошло хорошо. В понедельник (17 марта. – Ред.) мы узнаем немного больше. Я надеюсь, что все будет хорошо", – сказал Трамп.

Президент США убежден, что Путин согласится на перемирие.

"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня. Думаю, я достаточно хорошо его знаю", – сказал он.

Также политик прокомментировал свое предвыборное обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Трамп заявил, что говорил "немного саркастически".

"Ну, я был немного саркастичным. На самом деле, я имею в виду, что хочу это закончить. Я это сделаю. Думаю, что я добьюсь успеха", – добавил Трамп.

Накануне Трамп заявил, что 13 марта состоялись "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с российским диктатором Путиным. По его словам, появился "хороший шанс", что российско-украинская война закончится.

В то же время сам Путин 13 марта видал, что РФ готова к прекращению боевых действий на 30 дней, но есть "нюансы". По его словам, во время потенциального перемирия Украина не должна проводить мобилизацию. Также он назвал другие "гарантии", необходимые России.

В то же время президент США Дональд Трамп сказал, что хочет видеть от главы Кремля прекращение огня, а не просто очередные заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

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