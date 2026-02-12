Пять стран подтвердили взносы в PURL: Рютте подвел итоги 'Рамштайн'

В четверг, 12 февраля, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 5 стран обязались сделать взносы на закупку американского оружия в рамках Приоритетного списка потребностей Украины (PURL). Дополнительное финансирование на необходимое Киеву оружие выделили Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция и Литва.

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции после завершения встречи в штаб-квартире Альянса. По его словам, речь идет о сотнях миллионов долларов.

"Союзники объявили о дополнительных сотнях миллионов долларов для PURL, предоставив больше необходимого американского оборудования, которое Украине срочно нужно для защиты, и я хотел бы поблагодарить Великобританию, Исландию, Норвегию, Швецию и Литву за их вклад", – сказал Рютте.

Он также добавил, что многие из партнеров также могут сделать взносы в PURL "в течение следующих нескольких дней и недель" – они активно рассматривают такую возможность.

Комментируя поставки вооружения через программу PURL, генсек НАТО заявил, что поток жизненно важного оборудования из США в Украину будет продолжаться.

"Около 90% критических потребностей Украины в сфере ПВО, что касается систем Patriot, и я думаю, что в целом это 75% или наоборот 75% систем Patriot и 90% в целом. Это имеет критически важное значение для Украины. Поэтому я уверен, что это будет продолжаться, и мы сможем собрать достаточно средств для этого. А относительно точного источника, откуда мы получим эти средства, и какой именно части, оставьте это мне. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наличие этих средств", – сказал он.

Рютте также призвал партнеров "поддержать видение" министра обороны Украины Михаила Федорова на 2026 год по противодействию российской агрессии.

Напомним, что 12 февраля министр обороны Михаил Федоров прибыл с официальным визитом в Брюссель (Бельгия) и провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Перед встречей в формате "Рамштайн" руководитель оборонного ведомства Украины отметил, что задача нашего государства – построение системы, способной остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные удары по противнику и его экономике.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-участники объявили о новых пакетах военной помощи. Общая сумма – почти 38 млрд долларов США.

