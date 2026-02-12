'Мы пришли не только с потребностями, но и с решениями и опытом': Федоров на 'Рамштайне' представил цели Украины на год

Министр обороны Михаил Федоров 12 февраля присоединился к очередному саммиту Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Он отметил, что задача нашего государства – построение системы, способной остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные удары по противнику и его экономике.

"Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть", – уточнил глава МО на своем Telegram-канале. Он поблагодарил союзников за солидарность и поддержку, отметив, что по итогам переговоров ожидает "сильных взносов от партнеров".

Задачи, стоящие перед Украиной

Министр сообщил, что Силы обороны наращивают темпы ликвидации военнослужащих государства-агрессора. Цель амбициозная – не менее 50 тысяч подтвержденных потерь у оккупантов ежемесячно. В декабре, к слову, этот показатель увеличился до рекордной отметки и достиг 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными.

"Все эти потери верифицированы и имеют видеоподтверждение", – обратил внимание Федоров.

Не менее важная задача – защита нашей территории от российских обстрелов. К примеру, 12 января РФ осуществила одну из крупнейших баллистических атак, запустив более 24 ракет. Нам необходимы ракеты PAC-3 к системам Patriot, которые являются самыми эффективными в противодействии баллистике.

"Нам критически нужны средства для перехвата баллистики, ведь Россия хочет уничтожить нашу критическую инфраструктуру этой зимой. Именно поэтому призываю партнеров увеличить взносы в программу PURL, через которую мы получаем PAC-3 и другие критические ракеты-перехватчики", – обратился министр обороны к коллегам.

Также в планах улучшить систему противодействия вражеским "Шахедам". Для этого уже осуществлены организационные изменения в сфере противовоздушной обороны, приняты ключевые кадровые решения. Запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и перехватчиков.

"Сегодня народ Украины стремится к миру, как никто другой. Дипломатическая команда во главе с президентом Зеленским работает над этим ежедневно. Спасибо США, ЕС и партнерам, которые нам помогают. Единственный, кто не хочет мира, – Россия. Поэтому параллельно нам надо усиливать нашу оборону, чтобы принудить врага к миру", – отметил Федоров.

"На заседании я представлю наше видение и конкретные цели в сфере обороны на этот год. Представлю конкретные 18 проектов, над которыми мы уже работаем вместе с партнерами и на которые будем привлекать финансирование. Среди них – финансирование дронов и ракет украинского производства, а также создание дроново-штурмовых подразделений", – рассказал он.

Руководитель Минобороны добавил, что на заседание "Рамштайн" Украина пришла не только с потребностями, но и с "решениями, опытом, данными и четким планом". Этим Киев может поделиться с союзниками, сделать вклад в нашу общую безопасность.

"Сегодня мы обращаемся ко всем партнерам не только с просьбой поддержать Украину, но и значительно усилить санкционное давление на Россию. Важно ограничивать деятельность российского "теневого флота", остановить все российские танкеры. Только так Россия не сможет больше потянуть эту войну.

Решения, которые принимаются здесь, имеют значение. Они определяют, будут ли защищены украинские города, выживут ли гражданские и станет ли мир ближе или отдалится. Давайте будем технологичными. Будем креативными. Будем устойчивыми", – призвал Федоров.

