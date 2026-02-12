'Россия не может победить нас, поэтому воюет с электростанциями': Федоров встретился с Рютте в Брюсселе. Видео

В четверг, 12 февраля, министр обороны Украины Михаил Федоров прибыл с официальным визитом в Брюссель и провел встречу с генеральным секретарем Марком Рютте.

В разговоре с главой Альянса глава военного ведомства обсудили последнюю российскую атаку по Украине, а также российские потери за последние два месяца. Слова министра прозвучали во время совместной пресс-конференции.

''Мы видим, что Россия не может победить нас на земле. Мы видим, что Россия воюет с нашим гражданским населением, Россия воюет с нашей гражданской инфраструктурой, с тепловыми станциями, с электростанциями. Сегодня она атаковала нашу страну, запустив по меньшей мере 24 баллистические ракеты", – сказал Михаил Федоров.

Также глава военного ведомства рассказал, что в декабре 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили 35 000 россиян и 30 000 россиян в январе, а также то, что Минобороны Украины "имеет свое видение на этот год", которое будет представлено в Украинской контактной группе по вопросам обороны.

Российский удар по Украине на 12 февраля – что известно

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 12 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

В частности комбинированную вражескую атаку пережил Киев. Российская армия направила на город группы беспилотников Shahed-136 и баллистические ракеты. Россияне били по объектам инфраструктуры столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские захватчики направили группы ударных БПЛА на Одессу. В городе есть разрушения, по меньшей мере один человек пострадал.

