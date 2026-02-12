Партнеры анонсировали почти $38 млрд оборонной помощи: Федоров подвел итоги 'Рамштайна'. Видео

12 февраля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-участники объявили о новых пакетах военной помощи. Общая сумма – почти 38 млрд долларов США.

Видео дня

Об этом по итогам саммита сообщил глава МО Михаил Федоров. После "Рамштайна" министр обороны провел брифинг для медиа.

Что известно о результатах встречи

Партнеры пообещали оказать поддержку Силам обороны Украины. "Сегодня мы услышали анонсов на почти 38 млрд долларов, и большая часть этих анонсов – новые. Они идут как раз на системы противовоздушной обороны, на дроны, на развитие дроно-штурмовых подразделений, на Deep Strike, на дроны-перехватчики", – раскрыл детали Федоров.

По его словам, "качество и структура помощи меняется на глазах". Страны-союзники будут направлять средства на те сферы, которые для нового руководства МО являются приоритетными.

"Мы видим, что в этом году в рамках визии, задач, которые поставил перед нами президент – построить Министерство обороны, способное остановить врага в небе, на земле, на море, работать против экономики России, чтобы она не смогла финансировать эту войну, – то сегодняшние все анонсы как раз направлены на достижение этих целей", – сказал министр.

Как писал OBOZ.UA:

– 12 февраля министр обороны Михаил Федоров прибыл с официальным визитом в Брюссель (Бельгия) и провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

– Перед встречей в формате "Рамштайн" руководитель оборонного ведомства Украины отметил, что задача нашего государства – построение системы, способной остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные удары по противнику и его экономике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!