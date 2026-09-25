"Это очень непросто": Зеленский назвал главный вызов для Украины в преддверии зимы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подготовку к зимнему периоду одним из ключевых вызовов для Украины на фоне российских обстрелов. Главная задача заключается в том, чтобы не допустить энергетического коллапса и обеспечить достаточный уровень защиты критически важной инфраструктуры.

Видео дня

Об этом президент Украины заявил во время общения с журналистами. Информацию собрал OBOZ.UA.

Планы обеспечения устойчивости должны быть разработаны максимально локально для отдельных районов, а их выполнение будет контролироваться и проверяться.

Отдельное направление работы — усиление противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что Украина должна сформировать зимний пакет ПВО, над которым работают сразу несколько государственных структур.

"Далее, что касается пакета зимней противовоздушной обороны — он должен быть. Это очень непросто, но его нужно наращивать", — сказал глава государства.

К этой работе привлечены Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Служба внешней разведки. Речь идет не только о получении новых систем, но и об обеспечении ракетами уже имеющегося вооружения.

"Здесь работают абсолютно все: и Министерство обороны, и Министерство иностранных дел, и Служба внешней разведки — все работают над тем, чтобы у нас были и системы, и дополнительные ракеты ко всем тем системам, которые у нас есть", — пояснил Зеленский.

Отдельно президент назвал обеспечение комплексов Patriot ракетами одним из вызовов для Украины.

"Безусловный вызов, как вы знаете, — это ракеты для Patriot, но над этим мы также работаем", — отметил Зеленский.

В то же время Украина работает над собственной системой противовоздушной обороны, которая должна быть способна противостоять баллистическим угрозам. Это направление связано с разработкой системы, которую называют "Франкенштейн".

"Отдельно работаем над созданием, как вы знаете, своей системы противовоздушной обороны – антибаллистической, это система "Франкенштейн"", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что все эти меры направлены на то, чтобы Украина смогла пережить зимний период без масштабного энергетического коллапса.

В ходе этой же беседы журналисты спросили президента о возможном обсуждении Украины во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также о перспективе участия Китая в мирных переговорах.

Зеленский рассказал, что перед встречей американского и китайского лидеров лично поднимал этот вопрос во время разговора с Трампом в Нью-Йорке.

"Я поднимал этот вопрос и просил лично президента Трампа поднять его и сделать все, чтобы лидер Китая повлиял на Путина в вопросе прекращения войны", — сказал он.

Американская сторона пока не предоставила ему обратной связи относительно результатов этой части беседы Трампа и Си.

"Обратной связи от американской команды пока не получал, рассчитываю, что получу информацию о результатах этой части их беседы", — добавил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинской разведке удалось получить российские документы с подробными планами врага по обстрелам нашей энергетической системы. Украина активно готовится и усиливает защиту, чтобы достойно пережить следующую зиму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!