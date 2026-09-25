Правила временной защиты украинских беженцев в США хотят изменить: что предлагают сенаторы

Менее чем через месяц – 19 октября – в США истечет срок действия временной защиты (TPS) для граждан Украины, которым было предоставлено убежище от войны. Чтобы уберечь их от депортации, группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект о продлении действия этого статуса.

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Как пишет Kyiv Independent, 23 сентября документ зарегистрировали демократы Ричард Блюменталь и Билл Кэссиди, а также республиканцы Лиза Мурковски и Крис Кунс. Они подчеркивают, что принятие их предложения обеспечит определенность и стабильность для более чем 101 тыс. беженцев из Украины,

Право на легальное пребывание и работу в США украинцы получили в апреле 2022 года – после начала полномасштабного вторжения России. Однако сейчас их дальнейшая судьба оказалась под вопросом. TPS не дает права на постоянное проживание или гражданство, но защищает от депортации и позволяет легально работать.

"Украинцы бегут от невообразимого ужаса на родине – кровавых ракетных атак, похищений детей и холодных зим без отопления. Заставлять их возвращаться в такие условия было бы высшим проявлением бесчеловечности", – говорит сенатор Блюменталь.

По его мнению, у США нет морального права высылать людей обратно в зону активной войны.

"Мы не должны заставлять украинцев, которым мы разрешили въехать в США, которые находятся здесь на законных основаниях и вносят свой вклад в жизнь наших сообществ, возвращаться обратно в зону активных боевых действий. Этот законопроект обеспечит им стабильность и защиту, необходимые для того, чтобы продолжать жить и работать здесь, пока возвращение домой не станет безопасным", – добавила Мурковски.

Обострение ситуации вокруг украинского TPS происходит на фоне очередной волны ограничений в иммиграционной политике. Летом, после решения Верховного суда США от 25 июня, администрация Дональда Трампа уже отменила аналогичную защиту для беженцев из Гаити, Сомали, Южного Судана и Сирии, что привело к массовым депортациям.

Поэтому законодатели пытаются обеспечить, чтобы украинцы не оказались следующими в списке на выезд. В настоящее время, помимо граждан Украины, временная защита предоставляется также выходцам из Сальвадора, Ливана, Судана, Украины и Венесуэлы, имеющим право на TPS.

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