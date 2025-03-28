Путин 'водит за нос' Трампа и не собирается подписывать никаких мирных соглашений, – бывший заместитель генсека НАТО

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, "водит за нос" американского президента Дональда Трампа в вопросе о завершении войны в Украине. Глава Кремля не собирается подписывать никаких мирных соглашений.

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Такое мнение высказала бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в эфире Sky News. По ее мнению, глава Белого дома это понимает и, вероятно, будет готов исполнить намерения о введении более жесткий санкций против Москвы за ее полномасштабное вторжение в Украину.

При этом, считает Геттемюллер, Европа может быть эффективным участником любых переговоров благодаря тому, насколько она важна для существующих санкций.

Что касается возможного введения миротворцев в Украину после завершения боевых действий в качестве гарантий безопасности, то, как отметила бывший чиновник НАТО, "многое еще предстоит определить" относительно таких сил.

"Эффективные силы умиротворения будут возможны только в том случае, если США будут готовы их поддержать", – уверена она.

По ее словам, еще стоит ответит на множество вопросов, но "это может сработать".

"Силы умиротворения сыграли хорошую роль в прошлом во время мирного процесса, но мы все еще недостаточно уверены в том, удастся ли вообще достичь мира", – сказала Геттемюллер.

В то же время вероятность выхода США из НАТО бывший заместитель генсека Альянса называет нулевой, хотя американский президент потенциально даст другим членам военного блока взять на себя инициативу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

– По словам президента, некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

– Эммануэль Макрон пояснил, что идея введения западного контингента не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на передовой. Линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще предстоит обсуждать.

– Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает участия своей страны в возможной миротворческой миссии. По его словам, Берлин не может стоять в стороне, но решение нужно принимать в определенное время.

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