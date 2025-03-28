'Не можем стоять в стороне, но нужно подходящее время': Писториус высказался о миротворческой миссии в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает участия своей страны в возможной миротворческой миссии в Украине после завершения войны. По его словам, Берлин не может стоять в стороне, но соответствующее решение нужно принимать тогда, когда для этого придет время.

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Об этом он сказал на конференции "Европа 2025" в Берлине 27 марта, передает Укринформ. Глава ведомства добавил, что сначала нужны договоренности о прекращении огня.

"Германия является крупнейшим союзником в Европе, в НАТО. И я не могу представить ситуацию, в которой она бы не участвовала в том, что стало бы результатом переговоров о прекращении огня или о мире", – сказал Писториус.

В то же время глава немецкого оборонного ведомства добавил, что решение об отправке европейских миротворцев в Украину нужно принимать тогда, "когда для этого придет время". Также Писториус считает, что стоит учесть много параметров: каким будет мандат миссии, кто будет участвовать в ней, сколько войск должно быть задействовано.

Министр подчеркнул, что все это требует обсуждения и главное договоренностей о прекращении боевых действий.

"Как говорят в военных, мы решаем, как нам переходить мост, когда мы стоим перед мостом, а не за несколько километров до того, как мы будем на мосту", – сказал он.

Как известно, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Зеленский ранее заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на передовой. Он подчеркнул, что линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще предстоит обсуждать на переговорах между Украиной и Россией.

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