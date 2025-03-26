'О линии фронта речь не идет': Макрон объяснил, какой именно механизм привлечения миротворцев рассматривается Францией

Идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на линии столкновения. Дело в том, что линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще только должен обсуждаться на переговорах между Украиной и Россией.

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Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 марта. Он уточнил, что предложение предусматривает контингент reassurance – "силы поддержки гарантий безопасности".

"Линия фронта – она будет проведена по результатам мирных переговоров. Как только будет установлено временное прекращение огня, какой именно будет задействован механизм контроля – мы завтра обсудим", – сказал Эмманюэль Макрон.

Напомним, что завтра, 27 марта, должна состояться очередная встреча "коалиции желающих", причем в этот раз она впервые пройдет с участием президента Украины.

По словам Макрона, "силы поддержки гарантий безопасности" будут расположены "на национальных базах Украины".

"Это зависит от тех стран, которые будут готовы направить такие контингенты для того, чтобы снабжать эти участки "второго эшелона" в мирной зоне. То есть, они не будут ни на линии фронта, ни на первой линии контакта", – пояснил президент Франции.

Макрон уточнил, что это будут "значительные силы сдерживания", которые будут располагаться "в стратегических местах" в Украине.

"Мы не будем сейчас на фронте, но мы будем гарантами на украинской земле. Это пацифистский подход", – заметил французский лидер.

Он считает, что такой подход дополнительно позволяет обучать украинских военных и "обеспечить определенную логистику".

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон активно изучает и альтернативный вариант введения миротворцев в Украину для защиты вероятного мирного соглашения – он хочет, чтобы миссия осуществлялась под руководством Организации Объединенных Наций.

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