Путин пытается 'истощить' Трампа: в WSJ объяснили, что стоит за новой стратегией Кремля

Крмелевский диктатор Владимир Путин продолжает выдвигать Украине абсурдные требования во время так называемых мирных переговоров. Он не стремится к миру - он стремится к победе.

Видео дня

Его новая стратегия в контексте войны против Украины направлена не только на истощение украинской армии, но и на "истощение" президента США Дональда Трампа. Об этом пишет политический аналитик, научный эксперт и директор российских исследований Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Леон Арон в колонке для The Wall Street Journal.

"Владимир Путин продолжает выдвигать Украине абсурдные требования во время так называемых мирных переговоров. Господин Путин не хочет мира. Он хочет победы и играет с президентом Трампом, чтобы ее достичь. Господин Путин будет затягивать войну до тех пор, пока господину Трампу не надоест посредничество и не надоест помощь США Украине, и он откажется от обоих", - пишет автор.

Путин продолжает выдвигать Киеву неприемлемые условия на мирных переговорах, среди которых - требование фактически отдать более 20% территории Украины, а также подчинить свою внутреннюю и внешнюю политику кремлевской воле. В Москве прекрасно понимают, что даже под давлением Вашингтона Украина никогда не согласится на подобное.

Зачем же тогда тянуть время? По мнению Арона, стратегия Кремля проста: затягивать войну, пока Трамп не потеряет интерес к посредничеству и не откажется от поддержки Украины. Это игра на политическую усталость США - прежде всего, лично Трампа.

Уход Америки был бы огромным достижением для Путина. Украина в значительной степени зависит от военной помощи США, особенно от систем ПВО типа Patriot, которые защищают украинские города от ракетных атак. Но эти комплексы уже в дефиците, а Пентагон перебрасывает противодронное оружие в другие регионы, такие как Ближний Восток и Тихоокеанский регион. Без американской поддержки украинская инфраструктура и население могут стать беззащитными перед новыми ударами России.

Кроме того, ставка Путина на выход США из ЕС вполне обоснована. Как пишет Арон, риторика Трампа относительно войны свидетельствует о невежестве и моральной близорукости. В разговоре с немецким канцлером Фридрихом Мерцом в июне Трамп сравнил войну в Украине с дракой "двух детей", заявив: "Между ними есть некоторая враждебность". Это сравнение, как отмечает автор, игнорирует реальность российской агрессии, тысячи погибших, разрушенную инфраструктуру и похищения украинских детей. Однако Трамп сводит конфликт к непонятной "вражде крови" с обеих сторон.

Моральное равнодушие Трампа к страданиям украинцев означает, что у него нет ни мотивации, ни политической воли ускорить или даже поддержать помощь. Как отметил министр обороны Пит Гегсет, выступая 10 июня перед Конгрессом, "мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам США".

"Господин Гегсет заметил, что слово "победа" до сих пор не имеет четкого определения - но разве прекращение российской агрессии не является достаточно понятной целью? Взвешенная "гибкость" Москвы поддерживает иллюзию переговоров, которые не ведут к результату, - пока господин Трамп устало не сойдет с дистанции. А пока он колеблется, Путин может спокойно действовать по ленинской формуле: "шаг вперед - два шага назад", - резюмировал эксперт.

Напомним, в субботу, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился около 50 минут. Во время разговора диктатор заявил, что РФ готова продолжать диалог по урегулированию российско-украинской войны, в котором будут обсуждать мирный план.

Напомним: сенатор-республиканец Линдси Грэм расспросил министра обороны США Пита Гегсета и нового председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Дэна Кейна о позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении России. В частности, его интересовало, остановится ли российский диктатор на Украине.

Кейн заявил, что не верит в это, а вот Гегсет лишь сказал "посмотрим".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что окончание войны против Украины - это основная тема его телефонных разговоров с российским диктатором Путиным. И у него с главой РФ "прекрасные отношения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!