Трамп и Путин провели 50-минутный телефонный разговор: о чем говорили по версии Кремля

В субботу, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился около 50 минут.

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на слова помощника главы РФ Дмитрия Ушакова. По информации Кремля, обе стороны обсудили, в частности, конфликт между Израилем и Ираном.

Во время разговора диктатор заявил, что РФ готова продолжать диалог по урегулированию российско-украинской войны, в которой будут обсуждать мирный план.

Основные тезисы разговора по информации росСМИ:

- Трамп в разговоре с Путиным оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана "как очень тревожную";

- Путин сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном;

- Путин и Трамп не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме;

- Путин и Трамп выразили удовлетворение "позитивными личными отношениями";

- Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня;

- Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана;

- Лидер США назвал эффективными удары Израиля по Ирану;

- Трамп заявил, что переговорщики США готовы к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме;

- Президенты РФ и США не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме;

- Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта в Украине;

- Лидер РФ и Трамп в ходе разговора отметили братство по оружию во время Второй мировой войны;

- Путин поздравил Трампа с днем рождения.

Ранее сообщалось, что положить конец войне против Украины - это основная тема американского президента и кремлевского диктатора во время телефонных разговоров. И у двух руководителей государств "прекрасные отношения".

Напомним, в ночь на 13 июня Иран и Израиль снова обменялись ударами.

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