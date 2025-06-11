Главком армии США не верит, что Путин остановится на Украине. Видео

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм расспросил министра обороны США Пита Хегсета и нового председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна о позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении России. В частности, его интересовало, остановится ли российский диктатор Владимир Путин на Украине.

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Словесная перепалка произошла во время слушаний в Подкомитете Сената по вопросам ассигнований на оборону в среду, пишет News Break. Обмен репликами, хоть и короткий, подчеркнул растущее беспокойство традиционных сторонников обороны от Республиканской партии относительно осторожной риторики администрации в отношении Украины и России, агрессию которой они рассматривают как экзистенциальную угрозу.

"Остановится ли Путин на Украине?" – спросил Грэм.

Кейн ответил: "Я не думаю, что он так сделает, сэр. Я думаю, он будет продолжать".

Передав Хегсету тот же вопрос, Грэм сказал: "Что вы думаете, министр? Остановится ли он?" На это министр обороны США сказал: "Посмотрим, сенатор".

"Ну, он говорит, что нет", – перебил его Грэм, смеясь. "Знаете, это же повсюду 1930-е годы. Это не "увидим". Он всем вокруг говорит, что хочет сделать. Вы знакомы с его военным наращиванием вооружений? Это гораздо больше, чем нужно Украине. Послушайте, мне нравится то, что вы делаете. Я просто думаю, что нам нужно сделать это правильно".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли остановится на Украине, разве если расходы РФ на войну станут более существенными. Если агрессора не остановят в Украине, он продолжит двигаться дальше – целями могут быть Молдова, Грузия или даже Польша.

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