'У нас прекрасные отношения': Трамп рассказал, о чем говорит с Путиным во время телефонных звонков

Положить конец войне против Украины - это основная тема американского президента и кремлевского диктатора во время телефонных разговоров. И у двух руководителей государств "прекрасные отношения".

Видео дня

Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в интервью журналистке Миранде Дивайн (подкаст Pod Force One). Он подчеркнул также, что всегда "эта война с Украиной никогда бы не началась, если бы выборы в 2020 году не были сфальсифицированы".

"Мы говорим преимущественно о войне и о том, как положить ей конец", – добавил Трамп отвечая на вопрос о предмете разговоров с президентом РФ.

Кроме того, Трамп рассказал, что не было бы также инфляции, войны со стороны Ирана, поскольку Тегеран не получал бы деньги "ни на ХАМАС, ни на "Хезболлу".

"Не было бы такого позора в Афганистане - одного из самых позорных моментов в истории нашей страны. Это была бы другая страна", – подчеркнул глава Белого дома.

Отвечая на вопрос, какие козыри Трамп имеет, чтобы склонить обе стороны к миру, президент заявил, что "они теряют по пять тысяч солдат каждую неделю".

"Мы увидим, что произойдет, когда достигнем прогресса. А потом вдруг что-то будут бомбить, что не могло подвергаться бомбардировке. И все, конец прогрессу", – отметил он, но не пояснил, что имеет в виду.

Трамп добавил, что "вернул 5,1 триллиона долларов с Ближнего Востока за четыре дня". Вероятно, что американский лидер сравнивал свои достижения с затратами на помощь Украине.

"Дело не в деньгах. Дело в том, что в этой войне погибает пять тысяч человек в неделю. А может и даже больше, гораздо больше. Это жестокая война. Ничего подобного не было со времен Второй мировой", – повторил он.

Трамп также добавил, что Путин говорил о том, чего хочет от Украины. И о том, чего не хочет.

"У нас был хороший разговор, но пока что из этого ничего не вышло", – резюмировал президент США.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою стратегию для достижения цели - "перемолоть и добить Украину". Его армия наступает и изматывает Силы обороны Украины. Параллельно Путин продолжает "перемалывать" президента США Дональда Трампа, не ведя серьезных переговоров, но и не отказываясь от них. Таким образом он планирует дотянуть до окончания срока военной помощи США Украине, избегая при этом гнева, который может вызвать откровенный отказ от предложений Трампа.

6 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого "стороны обсудили ряд актуальных вопросов", включая последнюю спецоперацию украинской разведки, в результате которой были атакованы четыре российские авиабазы. По словам Трампа, в разговоре Путин дал понять, что в ближайшее время мирного урегулирования в Украине ждать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предположил, что операция "Паутина" может повысить эскалацию войны РФ против Украины. Однако он указал, что это серьезный удар по имиджу Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!