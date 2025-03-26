Путин 'тормозит' усилия Трампа: в ISW оценили ход мирных переговоров и договоренности по энергетике и Черному морю

Российский диктатор Владимир Путин продолжает "тормозить" усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня в Украине, о котором США договорились с Украиной. И даже якобы согласившись на временное прекращение ударов по энергетике и в Черном море, Кремль выдвинул значительное количество дополнительных требований.

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В частности, Москва потребовала снятия части санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. О чем договорились США, Украина и Россия после ряда двусторонних переговоров и реалистично ли прекращение огня, проанализировал Институт изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что 25 марта было заявлено о достижении представителями США, Украины и России определенных договоренностей о временном прекращении огня по энергетической инфраструктуре и Черном море, детали этих договоренностей остаются непонятными, ведь заявления каждой из сторон различаются между собой.

Так, Белый дом опубликовал два сообщения по поводу этих переговоров: 25 марта о результатах контактов с украинской стороной, а накануне – о том, о чем шла речь во время встречи с россиянами.

Кремль и Украина в лице министра обороны Рустема Умерова сделали собственные заявления.

Все эти заявления имеют некоторые общие черты, однако содержат существенные отличия в ряде аспектов. Так, совпадает тезис о том, что Соединенные Штаты, Украина и Россия "согласились разработать меры по выполнению" соглашения президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Дальше же начинаются разногласия.

Зеленский заявил, что Украина передала Соединенным Штатам перечень "стратегических инфраструктурных объектов", которые Украина хотела бы защитить по условиям прекращения огня. Однако этот список прямо не упоминается ни США, ни в российском заявлении.

Кремль же обнародовал свою версию списка российских и украинских объектов, относительно которых российская и американская делегации якобы договорились, что они подпадают под действие временного прекращения огня по энергосистеме. По версии Москвы, в этот перечень входят нефтепроводы и газохранилища, в том числе электростанции, трансформаторы и гидроэлектростанции.

Также в Кремле заявили, что временное прекращение огня уже действует, началось оно якобы с 18 марта и продлится 30 дней, до 17 апреля 2025 – в случае, если не будет договоренности о его продлении. Также в Москве заявили, что в случае нарушения соглашения одной из сторон другая сочтет себя свободной от обязательств.

Аналитики ISW при этом отметили несколько моментов, значительно усложняющих воплощение договоренностей в жизнь. В частности, непонятны механизмы мониторинга и рассмотрения заявлений о нарушении режима прекращения огня. Также вызывают вопросы "разночтения" по объектам, на которые распространяется запрет на удары. В Кремле отметили только объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому непонятно, продолжаются ли дискуссии о списке Зеленского с другими неэнергетическими объектами, которые он хочет защитить в рамках режима прекращения огня, или Кремль отклонил предложение Зеленского.

Между тем, Умеров заявил, что Украина готова "организовать отдельную встречу на техническом уровне для начала работы над механизмами реализации" ударов и прекращения огня в Черном море, и что "на данный момент все стороны собираются проинформировать соответствующее руководство, и мы вскоре объявим даты и время".

"Заявления Кремля и Умерова свидетельствуют о том, что Россия и Украина, возможно, еще не пришли к согласию относительно того, вступило ли в силу перемирие с 25 марта или нет", – подчеркнули аналитики.

В заявлениях США об их двусторонних встречах в Саудовской Аравии, а также в заявлении Умерова отмечается, что Соединенные Штаты, Украина и Россия "согласились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море". А вот в Кремле, несмотря на упоминание, что США и Россия согласились на такие мероприятия в рамках "Черноморской инициативы", подчеркнута необходимость "соответствующих мер контроля путем проверки таких судов".

Умеров подчеркнул, что все российские военные суда "вне восточной части Черного моря" будут нарушать дух достигнутого соглашения, и что Украина будет расценивать такое перемещение как нарушение обязательств по обеспечению безопасного судоходства по Черному морю и угрозу своей национальной безопасности, а следовательно – реализовать свое право на самозащиту.

Во всех текстах о результатах двусторонних встреч от 23 по 25 марта отмечалось, что стороны "приветствуют усилия третьих стран с целью поддержки имплементации энергетических и морских соглашений" и что все стороны "будут продолжать работать над достижением крепкого и длительного мира". Также Белый дом и Умеров заявили, что Соединенные Штаты и Украина "согласились, что Соединенные Штаты остаются преданными помощи в достижении обмена военнопленными (военнопленными), освобождении гражданских заключенных и возвращении принудительно перемещенных украинских детей".

При этом, констатируют аналитики ISW, Путин, предложенное Трампом, прекращение огня на фронте продолжает отвергать – несмотря на "согласие на определенную форму прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море".

"В отчетах США об обеих встречах с российской и украинской делегациями отмечается, что Трамп "требует прекратить убийств с обеих сторон" в войне "как необходимый шаг к достижению крепкого мирного урегулирования" – вероятно, имея в виду безусловное 30-дневное общее прекращение огня на линии фронта. Постоянное затягивание и неуступчивость Путина препятствуют усилиям Трампа обеспечить длительное и стабильное мирное урегулирование", – говорится в материале.

Более того, даже "согласившись" на прекращение огня в Черном море, Кремль заявил, что не будет выполнять договоренности, пока не будут сняты санкции с российского государственного агробанка "Россельхозбанк" и других неопределенных финансовых учреждений, задействованных в международной торговле продуктами питания и удобрениями. В Кремле также требует возобновления подключения "Россельхозбанка" и других неопределенных финансовых организаций к SWIFT и снятия ограничений на транзакции торгового финансирования. Кроме того, Кремль потребовал отмены санкций, ограничивающих компании, производящие и экспортирующие продовольствие и удобрения, и их страховых компаний, отмены ограничений на обслуживание судов в портах и санкций против судов, работающих под российским флагом, которые занимаются торговлей продовольствием и удобрениями, а также снятия ограничений на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других инструментов, используемых в производстве продовольствия и удобрений.

"Соединенные Штаты не пошли на подобные требования по ослаблению санкций в отношении России, когда было согласовано "зерновое соглашение" в июле 2022 года", – подчеркнули аналитики.

В отчетах Белого дома и Кремля об американо-российских встречах отмечалось, что "Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций", но в отчете США не было четких формулировок о том, что принятие Россией и соблюдение режима прекращения огня в Черном море будет зависеть от предыдущих санкций США.

Аналитики также предположили, что США, вероятно, вынуждены будут сотрудничать с Европейским Союзом в целях отмены некоторых санкций и ограничений в отношении российских сельскохозяйственных, финансовых и торговых организаций, чтобы восстановить связь России с международными рынками сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, что США снимут некоторые санкции с России до того, как Россия введет меры в Черном море, и заявил, что США рассматривают возможность снятия некоторых санкций против России. Заключение первоначального зернового соглашения в июле 2022 года не требовало ослабления санкций, а возобновление зерновой сделки, вероятно, так же не требует предварительного ослабления санкций. Установление временного режима прекращения огня в Черном море не нуждается в предварительном ослаблении санкций", – считают в ISW.

В то же время аналитики отмечают "расплывчатость" заявлений Кремля и накопление Москвой дополнительных условий, о которых не упоминается в заявлениях США и Украины.

"Официальные заявления Кремля расплывчаты, предусматривают требования к прекращению огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях Соединенных Штатов, ни Украины, и оставляют место для разногласий между сторонами, которые будут вовлечены в толкование соглашений, снятия санкций и мониторинга возможных нарушений. В официальном расплывчатом заявлении Кремля идет речь о конкретных санкциях и ограничениях, которые Кремль требует от Запада предварительно отменить, а также о конкретных привлеченных финансовых организациях и компаниях. В заявлении Кремля также не указаны субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать снятие этих ограничений и проверять соблюдение всеми сторонами", – говорится в материале.

Аналитики также добавили, что Зеленский объяснил, что Украина, США и Россия выступили с отдельными заявлениями из-за того, что на американо-украинских встречах не обсуждались договоренности США и России способствовать восстановлению доступа России к сельскохозяйственным и торговым рынкам.

Напомним, накануне Зеленский отреагировал на заявление Кремля о привязке тишины в Черном море к снятию санкций. Он подчеркнул, что Россия снова пытается манипулировать фактами, обманывая весь мир.

Также глава государства не исключил, что США обсуждали с Россией вопросы территорий.

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