Кремль определит состав делегации только после решения диктатора Владимира Путина, хотя уже готовится к встрече с Украиной. Пока официальные лица не разглашают, кто будет присутствовать в Турции 15 мая.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. На вопрос журналистов, когда станет известно, кто войдет в состав российской делегации на переговорах в Турции, чиновник ответил коротко.

"Пока не раскрывали. Когда будет указание президента [Путина], тогда мы это сделаем", – заявил Песков.

Спикера также попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность к прямым переговорам с Путиным в Турции. Зато Песков заявил, что Россия сосредоточена на встрече делегаций (то есть не лидеров государств).

По его словам, именно Путин предложил формат переговоров делегаций, которые должны состояться уже в четверг. Он добавил, что российская сторона прибудет на встречу и будет ждать украинских представителей, что намекает на отсутствие самого Путина.

"Послушайте, мы оцениваем только заявление Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", — сказал он.

Ранее в России рассказали, о чем собираются говорить с Украиной на запланированных переговорах в Турции. Среди ключевых тем — вопросы устойчивого урегулирования конфликта, территориальные вопросы и признание нынешних реалий на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая Путин фактически отказался от 30-дневного перемирия и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ "без предварительных условий" уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

На заявление Кремля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который сломал планы диктатора РФ, согласившись на встречу. Он подчеркнул, что будет ждать Путина в четверг в Турции лично.

Во вторник, 13 мая, Путин сделал новое заявление и призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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