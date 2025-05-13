Первопричины войны и не только: в России озвучили темы, на которые готовы говорить в Турции

В России рассказали, о чем собираются говорить с Украиной на запланированных переговорах в Турции. Среди ключевых тем — вопросы устойчивого урегулирования конфликта, территориальные вопросы и признание нынешних реалий на фронте.

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российским журналистам. По его словам, Россия готова вести переговоры "ответственно", но "сомневается в договороспособности другой стороны".

Рябков отметил, что перечень тем переговоров остается неизменным: это, в частности, достижение устойчивого урегулирования конфликта через "обращение к первопричинам войны". К ним относятся и "денацификация Украины", а также "признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации".

"Темы те же, об этом мы говорили неоднократно, что и стоят на повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего обращение к первопричинам этого конфликта", — сказал он.

Российский дипломат добавил, что Москва видит переговоры в Турции как шанс обсудить новые политические условия, однако настаивает на включении в повестку дня именно этих пунктов.

В то же время, как заявил Рябков, Россия готова к "серьезным" и "ответственным" переговорам, но сомневается, что Украина или ее союзники настроены на конструктив. Он подчеркнул, что окончательное решение об успешности переговоров зависит не от Москвы, а от "спонсоров киевского режима".

"Прогнозы [относительно переговоров] делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву – готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которым можно охарактеризовать этих деятелей, — это недоговороспособность", — сказал Рябков.

Ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Турции. Однако пока неизвестно, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, но это будут лица, которых выберет российский диктатор Владимир Путин.

По словам Пескова, подход Европы к урегулированию войны в Украине резко контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона. Европа заняла сторону Украины и "не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая Путин фактически отказался от 30-дневного перемирия и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ "без предварительных условий" уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

На заявление Кремля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который сломал планы диктатора РФ, согласившись на встречу. Он подчеркнул, что будет ждать Путина в четверг в Турции лично.

Во вторник, 13 мая, Путин сделал новое заявление и призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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