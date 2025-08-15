Путин попытается переманить Трампа на сторону Москвы обещаниями экономической выгоды – The Guardian

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске планирует сделать акцент на экономическом сотрудничестве. Таким образом кремлевский диктатор попытается привлечь американского лидера к поддержке позиции Москвы в вопросе Украины.

Это станет шагом к его цели – решить будущее Украины за столом переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно

Саммит, организованный по инициативе Кремля, станет для Путина первой встречей на территории США с 2007 года. Издание отмечает, что неожиданное объявление о переговорах застало Киев и европейских партнеров врасплох, а для российского президента это – сигнал предыдущей дипломатической победы.

Советник Путина Юрий Ушаков заявил, что ключевой темой переговоров станет "нереализованный потенциал" российско-американских экономических отношений. Примечательно, что в состав делегации РФ вошел министр финансов Антон Силуанов, который отвечал за ответные меры на западные санкции.

Источники издания утверждают, что Путин попытается представить президента Украины Владимира Зеленского как сторону, затягивающую конфликт, и предложить "мир на своих условиях" как путь к экономическим выгодам.

"Путин видит в этом возможность показать Трампу, что он более чем готов к миру, если условия будут соответствующими. Он хочет представить Зеленского как человека, который продолжает войну. Путин знает, что Трамп смотрит на мир через призму бизнеса, и будет предлагать мир на своих условиях как путь к прибыльным возможностям", – заявил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, который, как и несколько других источников, говорил на условиях анонимности.

Среди обсуждаемых вариантов – передача России полного контроля над Луганском и Донецком в обмен на прекращение огня. Москва также не готова отказываться от территорий юга Украины, которые формируют сухопутный коридор в Крым, но может предложить Киеву возвращение небольших участков в Харьковской и Сумской областях.

Хотя Киев вряд ли откажется от своих законных претензий на оккупированные регионы, общепризнанно, что он может согласиться на замораживание линии фронта. Зеленский отметил во вторник, что Украина не может согласиться на предложение России об уступке большей части своей территории в обмен на прекращение огня, поскольку Москва может использовать это как плацдарм для развязывания новой войны.

"Мы оказались в полном тупике. В Москве считают, что Трамп может надавить на Украину, чтобы она отказалась от своих земель. Но Киев продемонстрировал независимость", – заявил бывший кремлевский чиновник.

Даже если удастся достичь временного соглашения по территориальному вопросу, мир все равно будет казаться далеким, учитывая другие максималистские требования России.

"Похоже, Трамп имеет иллюзию, что Путина волнует только территория", – заявил бывший чиновник.

Инсайдеры говорят, что администрация Трампа еще не осознала, что сначала территория была второстепенной по сравнению с независимостью Украины и "коренными причинами", которые побудили Путина вторгнуться в Украину. К "коренным причинам", на которые часто ссылается Путин, относятся его требования о формальном отказе Украины от членства в НАТО, а также ее "демилитаризации" и "денацификации" – расплывчатый набор требований, которые на практике равносильны устранению Зеленского.

Источники также предполагают, что одним из вариантов является согласие Путина на временное прекращение дальних ударов. Однако российский лидер вряд ли согласится на полное прекращение огня, если не будут выполнены его условия.

Сам Путин мечтает о новом разделении мира на сферы влияния вместе с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, что он рассматривает как своеобразную "новую Ялту".

Что предшествовало

Напомним, что Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин смогут начать и провести переговоры, которые в конце концов завершатся миром в Украине. Такие переговоры, по словам американского президента, он стремится устроить на Аляске.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. Он допустил, что угрозы санкциями могли повлиять на решение Кремля добиваться переговоров.

В пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с Путиным на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Саммит начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

Предварительно сообщалось, что в четверг самолет с Путиным уже вылетел в Анкоридж. С собой кремлевский диктатор повез целую делегацию, в состав которой, в частности, вошли его помощник Юрий Ушаков, переговорщик Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп во время встречи с Путиным планирует задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции, но готов это сделать, так же как и привлечь другие инструменты, сказала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг в Лондоне встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры скоординировали позиции накануне предстоящего саммита на Аляске и обсудили гарантии безопасности для Украины.

