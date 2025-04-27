Путин подтолкнул Трампа к Украине, но это уже не изменит правил игры – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп вынужден снова обратить внимание на Украину, несмотря на давление со стороны российского диктатора Владимира Путина, однако вряд ли это изменит направление войны. Встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Ватикане может означать, что перемирие близко как никогда, хотя вряд ли оно станет победой для Украины.

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Об этом пишет полковник армии Великобритании в отставке и военный аналитик Ричард Кэмп в своей публикации для британской газеты The Telegraph. По его словам, встреча Зеленского и Трампа может свидетельствовать, что приближение полного прекращения огня никогда не было столь реальным с начала великой войны, но на этом этапе уступки со стороны Киева становятся неизбежными.

"Путин подтолкнул президента США снова к Украине, но Зеленский знает, что это вряд ли изменит ход войны", – говорится в статье.

Кемп пишет, что Россия, "безусловно, имеет преимущество в изнурительной кампании, которая медленно ее истощает".

Трамп не планирует решительно вмешиваться в войну и даже в нереальном сценарии, если бы он внезапно заявил о своем намерении разместить войска США – практически единственный способ остановить Путина – он знает, что страны Западной Европы не последуют за ним в бой.

У них самих заканчиваются боеприпасы, и в течение десятилетий "им не хватало хребта", чтобы защитить свой собственный народ, не говоря о народе далекой страны, говорится в статье.

Как пишет аналитик, несмотря на исключительный героизм украинских защитников на поле боя и бурно развивающуюся в Украине военную промышленность, особенно в сфере производства БПЛА, страна не в состоянии вечно существовать в одиночку.

Похоже, нет другого выбора, как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-нибудь подобного, считает Ричард Кэмп.

По его словам, это означает фактическую уступку значительной части территории, захваченной российскими оккупантами.

Трамп также предположил, что США признают оккупацию Крыма, хотя никто не потребует этого от Киева, и, кажется, Путин может быть готов согласиться с предложениями Трампа, особенно после угроз Трампа новыми санкциями для ускорения процесса, зашедшего в тупик, пишет аналитик.

Путин вынужден искать баланс между продолжением войны и ущербом, который она наносит экономике РФ. Но если будет достигнуто прекращение огня и согласован его итог, его позиция укрепится и усилится.

В Москве он мог бы легко преподнести это как победу; не так уж важно, считают ли россияне такой результат справедливым обменом за огромные потери иъ страны или за значительный ущерб их уровню жизни, говорится в статье.

Между тем, прогнозирует Кемп, положение самого Зеленского окажется шатким. Если он согласится на прекращение огня и потерю огромных участков украинской территории, что, скорее всего, повлечет за собой переговоры, "трудно представить, что он останется президентом надолго".

Путин в свою очередь будет активно готовиться к такому исходу и строить планы по использованию возможной дестабилизации в Украине.

По мнению Кемпа, будущее Украины и всего Запада "выглядит очень мрачным". По его словам, НАТО показало себя "бумажным тигром, как и знал Путин".

Вместо того, чтобы ругать Трампа, Европе следует серьезно заняться обороной, чего не происходило по крайней мере со времен холодной войны, считает аналитик.

Это, возможно, станет самым большим вызовом после многих лет безбедной жизни для стольких людей – в качестве альтернативного варианта им стоит лишь посмотреть на Украину, пишет аналитик.

По его словам, Путин расценит происходящее в Европе "как еще более яркий зеленый свет для его будущей агрессии". То же касается Китая, Ирана и других деспотичных режимов, которые хотят бросить вызов Западу.

"Нет ничего, что можно было бы праздновать в размораживании отношений США и Украины, если конечный результат – предательство – останется по сути тем же, – говорится в статье.

Аналитик добавляет, что пока не видит ни одного реалистичного предложения альтернативного курса действий, который привел бы к чему-то большему, чем продолжение кровопролития.

"Образ Трампа и Зеленского, сгорбившихся над своими стульями в соборе Святого Петра, может преследовать нас долгие годы", – заключил Кемп.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу Зеленский и Трамп провели короткие переговоры в Ватикане тет-а-тет, продолжавшиеся около 15 минут. Обе стороны описали дискуссию как продуктивную, а Зеленский назвал ее потенциально "исторической".

После беседы подошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. С ними Зеленский также провел личные встречи после церемонии похорон Папы Римского Франциска.

По словам Зеленского, он и Трамп успели обсудить многие вопросы, в частности защиту жизней украинцев и полное прекращение огня.

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