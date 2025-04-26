Зеленский в Риме встретился со Стармером: о чем говорили. Видео

В Риме 26 апреля президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. Их разговор состоялся после окончания церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

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Встречу подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он поделился соответствующим фото на странице в X (Twitter).

"Президент Зеленский продолжает активную работу с союзниками, встречаясь лицом к лицу с премьер-министром Стармером", – написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По данным "Суспільного", для переговоров Зеленский прибыл в резиденцию посла Великобритании в Италии.

Среди тем, которые поднимались, были война, дальнейшая поддержка Украины и результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией прощания с Франциском.

Глава Украинского государства назвал встречу символической, хорошей и такой, которая "имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". В свою очередь в Белом доме отметили, что лидеры "встречались в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию".

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